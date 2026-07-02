Bareme Biologie BAC 2026. Care erau răspunsurile corecte la Anatomie și Biologie Vegetală

Bacalaureat 2026
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Joi, 2 iulie, candidații la examenul de Bacalaureat 2026 susțin proba la alegere a profilului și specializării. Printre aceștia se numără și elevii care au optat pentru Biologie — fie Biologie vegetală și animală, fie Anatomie, fiziologie umană, genetică.

autor
Stirileprotv

Imediat după finalizarea probei, una dintre cele mai căutate informații devine baremul oficial de corectare, pe baza căruia candidații pot estima singuri nota obținută.

Când apar baremele oficiale la Biologie BAC 2026

Baremele de evaluare și de notare pentru proba de Biologie de la Bacalaureat 2026 vor fi publicate joi, 2 iulie, la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației. Publicarea se face simultan cu subiectele oficiale, pentru ambele variante — B1 și B2 —, la aproximativ trei ore după finalizarea probei.

Spre deosebire de subiectele care pot apărea în mediul online imediat după ora 10:30, odată cu ieșirea primilor candidați din sălile de examen, baremul oficial nu este disponibil public înainte de ora 15:00. Orice variantă de barem circulată înainte de această oră nu are caracter oficial și trebuie tratată cu rezervă.

Stirileprotv.ro publică baremele pentru Biologie B1 și B2 imediat după apariția lor pe subiecte.edu.ro.

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Cum se folosește baremul pentru estimarea notei

Candidații pot folosi baremul publicat pe subiecte.edu.ro pentru a-și calcula singuri punctajul obținut la probă, comparând propriile răspunsuri cu soluțiile și punctajele acordate oficial pentru fiecare cerință în parte. Baremele precizează explicit că nu se acordă punctaje intermediare în afara celor menționate și că nu se acordă fracțiuni de punct — ceea ce înseamnă că un răspuns parțial corect este punctat doar dacă baremul prevede explicit acest lucru.

La Subiectul I, grila permite verificarea rapidă a răspunsurilor corecte. La Subiectul al II-lea și Subiectul al III-lea, baremul detaliază toate elementele obligatorii ale unui răspuns complet, cu punctajele parțiale acordate pentru fiecare componentă în parte, acolo unde este cazul.

Ce urmează după publicarea baremelor

Nota estimată pe baza baremului nu este nota oficială. Lucrările sunt corectate de comisii de profesori evaluatori, iar nota finală poate diferi ușor față de autoevaluarea candidatului, în funcție de interpretarea cerințelor și de modul de redactare a răspunsurilor. Primele rezultate oficiale ale sesiunii de vară 2026 vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12:00, pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare. Candidații care doresc să conteste nota primită pot depune contestație în intervalul 7-9 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie.

Vezi subiectele la Anatomie

Subiecte Anatomie
Barem Anatomie
Subiect Biologie vegetală
Barem Biologie Vegetală

Etichete: bareme, biologie, elevi, examen,

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