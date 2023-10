Președintele CJ Brăila cere demisia managerului Spitalul Județean după ce un pacient a fost găsit mort lângă gard

Francisk Chiriac, i-a solicitat public, luni, demisia managerului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Brăila, Delia Râşnoveanu.

„La fel ca toţi brăilenii, am fost cutremurat de faptul că un pacient şi-a pierdut viaţa din cauza atitudinii inumane a unor cadre medicale şi a personalului firmei de pază. Nepăsarea a dus la o tragedie! Am discutat deja cu managerul spitalului şi am cerut să îi demită pe toţi cei care ar fi putut să intervină pentru salvarea domnului Victoraş Grozavu, iar apoi să-şi prezinte demisia.

Cât timp voi fi preşedintele Consiliului Judeţean Brăila voi accepta doar servicii medicale de calitate direct proporţionale cu investiţiile pe care Consiliul le face în acest spital. Lucrurile bune care se întâmplă în spital, de la investiţii şi până la angajaţii care îşi practică meseria cu devotament, sunt umbrite de lipsa de empatie a altor angajaţi. Este de condamnat ceea ce s-a întâmplat, iar toleranţa faţă de cei responsabili este zero. Cuvintele sunt de prisos în aceste momente grele pentru familia pacientului. Le transmit condoleanţe şi îi asigur că vinovaţii vor plăti nu numai cu funcţia", a declarat Francisk Chiriac într-un comunicat de presă.

Poliția a deschis o anchetă

Un bărbat de 53 de ani internat la secţia de Cardiologie a fost găsit mort lângă gardul unităţii spitaliceşti. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

„Bărbatul de 53 de ani, din Brăila, a fost găsit în stare de inconştienţă, în exteriorul unităţii spitaliceşti, lângă gardul acesteia, situat pe Şoseaua Naţională Veche, fiind declarat decedat. Acesta a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Brăila în vederea efectuării necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma activităţilor de cercetare efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat din oficiu şi cu privire la săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt", se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Brăila.

Pacientul se internase în urmă cu două săptămâni cu insuficienţă respiratorie acută şi insuficienţă cardiacă şi prezenta sechele de accident vascular cerebral, „motiv pentru care era confuz, iar asistentele aveau ordin să treacă pe la el din oră în oră".

„Era un pacient internat la Cardiologie cu insuficienţă respiratorie acută şi insuficienţă cardiacă. A fost urmărit pe parcursul a vreo două săptămâni. Din declaraţiile medicilor - trei medici l-au urmărit pe parcursul internării - reiese că nu prea ţinea cont de ce îi spuneau doctorii, continua să fumeze, nu ţinea regim, nu stătea în salon, asistentele aveau ordin să treacă pe la el din oră în oră. Avea şi nişte sechele de accident vascular cerebral şi era cam confuz, se credea în Italia, probabil de asta nici nu se înţelegeau cu el. Pe acest fond era pus sub urmărire din oră în oră, nu vezi pacienţii din oră în oră decât la Reanimare. În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 4,50, asistenta care era de serviciu a observat dispariţia lui şi a anunţat medicul de gardă, care a sunat la Poliţie. S-a dat alarma conform protocoalelor şi a fost găsit în afara incintei spitalului, la 10-15 metri de poarta din spatele spitalului, lângă un pom, în pijama, desculţ, mort. Poliţia l-a găsit, pentru că aşa este protocolul. Cazul este anchetat de Colegiul Medicilor, administraţia spitalului şi Poliţie, care trebuie să stabilească dacă este vorba despre o moarte violentă, dacă nu a fost atacat după ce a ieşit pe poarta spitalului", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, dr. Dragoş Voicu, pentru Agerpres.

