Tragedia unui medic din Fâșia Gaza care și-a pierdut 30 de membri ai familiei în urma unui atac aerian. „Sunt devastat”

Dr. Mohamed Altawil a declarat că aproximativ 100 de persoane au fost ucise atunci când Israelul a lovit un bloc turn din Nuseirat în care locuia familia sa. Atacul a avut loc pe 15 occtombrie.

În total 35 de rude ale sale și ale soției sale au murit.

„Am aflat că au murit după ce soția mea a coborât scările țipând și plângând după ce sora ei i-a spus ce s-a întâmplat. Am întrebat-o: „Ce se întâmplă?". Ea mi-a spus: „Au ucis întreaga familie"”, a povestit medicul, conform Mirror.

Dr. Mohamed Altawil este psiholog, iar în 2007 a fondat un centru care oferea terapie gratuită copiilor și familiilor traumatizate.

„Apoi am contactat familia și am aflat că aproximativ 30 dintre rudele mele au murit. Cincisprezece dintre cadavre nu au fost încă recuperate de sub dărâmături din cauza lipsei de utilaje. Sunt devastat. Soția mea este atât de traumatizată încât abia poate vorbi despre ceea ce s-a întâmplat", a spus el.

Vărul lui Mohamed, Abed-Aziz Altawil, în vârstă de 65 de ani, a fost și el ucis.

„Amândoi am fost profesori în Gaza înainte de a mă muta în Marea Britanie în 2004. El era profesor ONU și preda engleza, în timp ce eu predam araba. Ne cunoșteam foarte bine. După ce m-am mutat în Marea Britanie, obișnuia să mă sune și discutam probleme de familie", a declarat Mohamed.

Atentatul devastator din 15 octombrie a avut loc la o săptămână după ce nepotul lui Mohamed, Abedallah Altawil, în vârstă de 17 ani, a fost ucis într-un atac israelian asupra unei tabere de refugiați.

O zi mai târziu, pe 9 octombrie, o bombă a distrus centrul de traume fondat de Mohamed.

„O bombă a căzut pe una dintre clădirile din apropiere, iar acoperișul centrului a fost distrus. Am plâns când am aflat. A fost sfâșietor. Am construit centrul pas cu pas. Mă simt ca și cum mi-aș fi pierdut copilul”, spune el.

Mohamed se teme foarte mult de impactul pe care atacurile israeliene îl vor avea asupra copiilor din Gaza.

„Copiii nu pot dormi noaptea, tremură de frică, simt că vor muri foarte curând. Acesta va fi cel mai profund eveniment traumatic pentru acești copii. Va avea un impact uriaș. Nicăieri nu este sigur pentru ei. Nu pot nici măcar să plece. Îi așteaptă moartea. Este îngrozitor", a explicat el.

În încheiere, Mohamed a lansat un apel la ajutor: „Cei din familia mea nu sunt militanți, nu sunt Hamas. Ei sunt ca mine, sunt civili. Nu suntem animale sălbatice, nu suntem insecte - suntem oameni și avem nevoie de dreptate”.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 22-10-2023 09:18