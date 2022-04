Presa internațională scrie despre incidentul de la Ambasada Rusiei la București

Citește AICI cele mai noi informații despre războiul din Ucraina



Când a fost somat de jandarmi să coboare, bărbatul a aprins o brichetă și vehiculul a explodat, spun surse din anchetă.

Incidentul a fost menționat de Nexta, care a publicat pe contul de Twitter și video de la fața locului.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU