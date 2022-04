Mai mulți ucraineni s-au rătăcit pe munte în timp ce voiau să intre ilegal în România

StirilePROTV

Misiune grea de căutare în munți, la granița României cu Ucraina, după ce o refugiată din țara vecină a anunțat la 112 că soțul ei, aflat într-un grup de 12 bărbați, e de negăsit.

Însoțiți de o călăuză, oamenii voiau să ajungă ilegal în România, dar s-au rătăcit. Pentru că soțul nu-i mai răspundea la telefon de ceva vreme, femeia a alertat îngrijorată autoritățile. Ea intrase deja în țară, prin vama Sighetu Marmației, împreună cu fiul său.

Grănicerii i-au căutat, marți, mai multe ore, inclusiv cu un elicopter, dar fără rezultat. Misiunea a fost extrem de complicată, pentru că zăpada depășește 2 metri pe creste.

Alertați de ai noștri, au plecat în misiune de căutare și grănicerii vecini. Au găsit 6 bărbați pe un versant din Ucraina și i-au dus la spital, pentru îngrijiri.

Căutările, sistate pe teritoriul românesc după lăsarea întunericului, au fost reluate la câteva ore, după ce unul dintre dispăruți a anunțat la 112 că s-a rătăcit în munți. Cu el ar mai fi alte trei persoane.

Potrivit spuselor femeii, cei 12 bărbați din grup ar avea între 20 și 52 de ani. Legea marțială, instituită la începutul războiului, le interzice bărbaților de până în 60 de ani, apți de luptă, să părăsească țara vecină.

Miercuri dimineața, CJSU (Comitetul Județean pentru Situații de Urgență) a anunțat că în jurul orei 03:00 “o persoană rătăcită a fost găsită de către doi salvatori din Ucraina, pe teritoriul Ucrainei(...). Persoana în cauza are picioarele degerate si nu poate fi transportată, pe jos, în condițiile actuale. Cele două persoane au asupra lor echipament de supraviețuire și vor rămâne până dimineața pentru a-i acorda ajutor cetățeanului ucrainean rătăcit"

CJSU (Comitetul Județean pentru Situații de Urgență) informează că operatorul de la 112 le-a transmis "faptul că ar fi nevoie de un elicopter, dimineața, pentru transportul cât mai rapid la un spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tatăl persoanei in cauză a fost observat, decedat, într-o râpă, iar despre ceilalți doi membri ai grupului nu se cunosc detalii. Operatorul 112 ne-a făcut legătura cu ofițerul de serviciu din cadrul Dispeceratului de Coordonare Elicoptere Mureș care ne-a solicitat să luăm din nou legătura la ora 06.45, la răsărit, pentru a evalua condițiile meteorologice și în cazul în care acestea vor fi favorabile va permite elicopterului să efectueze zborul de recuperare a persoanei rănite. Totodată, una dintre cele două persoane salvatoare ne-a transmis coordonatele pentru a putea fi localizați. Echipele de salvare din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte și echipele de sprijin de la celelalte structuri și salvamont s-au întors la bază, in jurul orei 03.20, nereușind identificarea locului unde se găsește persoana in cauză".