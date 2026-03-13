„Bugetul va trece de votul Parlamentului și sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, un buget care este gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greșelile pe care le-am făcut în anii trecuți", a afirmat șeful Executivului.

Întrebat dacă ia în calcul demisia în situația în care legea bugetului pică la vot sau este adoptată cu modificări majore, Bolojan a revenit la asigurarea adoptării acestuia: „Iau în calcul că acest buget va fi votat de Parlament". De asemenea, chestionat privind un scenariu de guvernare fără USR, premierul a repetat, mecanic, ultimul răspuns.

Guvernul a aprobat în ședința de joi seară bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, documentele urmând a fi transmise Parlamentului vineri dimineață.