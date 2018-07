Povestea românilor care s-au săturat de viața în străinătate: „Ce să faci aici, eşti halit”

Dorul de familie, de casă, dar şi faptul că nu şi-au văzut copiii crescând, i-au determinat pe unii dintre români să îşi mai încerce o dată norocul acasă, după ani grei de muncă petrecuţi în alte ţări.

Ce le oferă, însă, România acestor oameni? Mulţi spun că au găsit acelaşi sistem birocratizat excesiv, o piaţă a muncii fără perspective şi un aparat de protecţie socială care funcţionează anevoios.

Fraţii Pătrașcu sunt din Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, şi au fost plecaţi 12 ani în Italia, Cehia, Germania şi Irlanda.

Iftimie Pătrașcu: „Eu, când am plecat, am plecat normal să îmi cumpăr o maşină. Atât, am zis. „Mă duc, îmi iau o maşină şi mă întorc acasă." Aşa, ca orice român. Nu se mai opreşte."

Au lucrat uneori şi câte 10 ore fără nicio zi liberă în confecţii metalice şi sudură, dar au trimis acasă bani în timp ce ei trăiau modest.

Liviu şi-a cunoscut soţia în Cehia. Au doi copii, de doi şi cinci ani, iar al treilea este pe drum. Când familia s-a mărit, a început să se gândească serios.

Liviu Pătrașcu: „Dorul de familie, în primul rând. Şi viaţă de acasă nu se compară cu toţi banii din străinătate. Copiii deja erau mari, începuseră să întrebe: „când vii acasă, cât mai stai? Ce mai faci acolo?" Ce-am pierdut toţi anii, banii chiar nu au nicio valoare."

Cel mai fericit că i s-au întors băieţii acasă şi şi-au deschis un magazin este, însă, tatăl lor.

Tată: „Îs copiii mei.”

Reporter: „Şi vă e mai bine cu ei aici, nu?”

Tată: „Vai de capul meu! Acum e frumos. Acum e bine, să mor dacă nu e bine. Trăiesc şi eu, am copiii pe lângă mine, nu mă mai doare capul, nu mai stau cu grijă că sunt plecaţi."

La câteva sate distanţă, în Tulucești, îl găsim pe Pandele Popoiu, de 65 de ani. A cântat pe străzile din Veneţia şi în restaurante.

Pandele Popoiu, muzicant: „Mă vedeau cârciumarii cum cântam la stradă şi spuneau „Băi, tu vii să cânţi diseară la mine!""

A ajuns să câştige şi 150 de euro pe zi. Diabetul, însă, l-a obligat să revină în România. Aici i-a fost amputat un picior şi odată cu el şi aripile.

Pandele Popoiu, muzicant: „Ce să faci în România, aici? Până deschizi o afacere, eşti halit. Spăgi, spăgi, spăgi peste tot. Ce să faci?"

Acum trăieşte din pensie şi dintr-un ajutor pentru persoanele cu dizabilităţi. Ar încerca să îşi deschidă o mică afacere, dar a aflat că statul român îi va tăia indemnizaţia, aşa că a renunţat.

În acelaşi timp, peste 4 milioane de români, conform estimărilor, muncesc în alte ţări. Evită încă să revină în locul din care au fugit.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!