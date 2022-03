Posibil complot pentru asasinarea lui Zelenski. Serviciile de informații ruse, deconspirate de hackerii de la Anonymous

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a divulgat informaţii care au alertat Ucraina cu privire la un complot de asasinat împotriva preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit grupului de hackeri Anonymous.



„Informaţiile scurse de FSB rus au alertat Ucraina despre un complot de asasinat împotriva preşedintelui @ZelenskyyUa. Acum, ne putem aştepta la o luptă internă pentru putere la Kremlin pentru a răsturna regimul Putin. Între timp, să continuăm cu atacurile”, a anunțat Anonymous pe Twitter.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let's continue with the attacks.