Ucraina: Hackerii Anonymous au declarat „război cibernetic” Rusiei

Aceștia au cerut Moscovei să-şi retragă trupele din această ţară, în caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website-uri ale guvernului rus, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Grupul Anonymous este în stare de război cibernetic împotriva guvernului rus”, au anunţat hackerii pe contul lor de Twitter, iniţiativă salutată imediat de ministrul ucrainean titular al portofoliul digitalizării, Mihailo Fedorov, care a descris acţiunea hackerilor drept o „operaţiune specială” împotriva Rusiei.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc