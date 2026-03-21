Corespondent PROTV: „Sâmbătă are loc Cupa de Tactică Polițienească, un concurs organizat de Poliția Capitalei, care a ajuns la cea de-a 3-a ediție încă de dimineață. Aici au loc mai multe probe care fac parte dintr-un traseu complex ce simulează intervenții dificile din viața reală. Aici, de exemplu, este prima probă din poligonul auto, unde este simulată o intervenție dificilă în trafic, cu manevre mai riscante, manevre bruște dintr-un spațiu mai îngust. Participă atât echipe de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, cât și polițiști de ordine publică, adică cei care patrulează pe stradă în fiecare zi. Vorbim aici de foarte multă tactică, cum se deplasează echipele, cum comunică între ele și cât de rapid iau decizii în anumite situații de risc. În situații riscante, deși contează, evident, viteza, sunt importante mai multe lucruri, printre care coordonarea și strategia. La final, cele mai bune echipe care vor demonstra că se descurcă cel mai bine pe traseu vor fi desemnate și câștigătoare.”