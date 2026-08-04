Instanţa din Italia a blocat transferul din motive medicale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Predarea către România a fostului şef al CJ Neamţ, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită şi dat în urmărire internaţională, a fost blocată printr-o decizie a instanţei din Italia, din motive medicale, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Poliţia Română a publicat, marţi, o dezminţire a informaţiilor dintr-o emisiune TV, în care se afirma că a fost tergiversată procedura de extrădare în ţara noastră de către autorităţile române.

"În urma afirmaţiilor publice formulate în cadrul unei emisiuni de către o persoană publică, privind tergiversarea unei proceduri de extrădare din Italia, a unei persoane condamnate pentru trafic de influenţă şi luare şi dare de mită, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române face următoarele precizări: predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanţei din Italia, din motive medicale - nu printr-o întârziere a autorităţilor române", informează un comunicat al IGPR.

IGPR: Procedura a fost gestionată conform cadrului legal

Poliţia precizează că fiecare etapă a procedurii a fost gestionată de autorităţile române în limitele legale şi pe baza deciziilor autorităţilor judiciare competente - române şi italiene, iar stadiul actual al cauzei este determinat exclusiv de o decizie a instanţei italiene, nu de o acţiune sau inacţiune a instituţiilor române.

"Documentele de cooperare aflate la dosar arată că, la fiecare etapă, instituţiile române au acţionat proactiv, solicitând date şi iniţiind din oficiu proceduri judiciare, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile italiene şi în termenele impuse de acestea. Suspendarea actuală a predării este o decizie a instanţei italiene, aflată în competenţa sa exclusivă, iar reluarea procedurii depinde de o nouă hotărâre a acesteia", arată sursa citată.

IGPR mai precizează că persoana în cauză a fost arestată în Italia la 27 martie 2023, iar autoritatea judiciară italiană a respins iniţial predarea, decizie rămasă definitivă la 10 mai 2023.

În perioada septembrie-noiembrie 2023 s-a procedat la reluarea procedurii - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) a solicitat, din proprie iniţiativă, periodic, informaţii autorităţilor italiene privind stadiul cauzei. La 3 noiembrie 2023, autoritatea judiciară italiană a admis predarea persoanei.

Preluarea era pregătită, dar decizia Italiei a oprit transferul

În perioada 7-9 noiembrie 2023, a fost organizată preluarea - ca urmare a deciziei de admitere, CCPI a demarat organizarea preluării, inclusiv obţinerea aprobărilor de tranzit din partea autorităţilor competente din Slovenia şi Ungaria, conform normelor europene aplicabile. În doar două zile de la informarea primită de la autorităţile italiene privind acordul predării, la 9 noiembrie 2023, aprobările necesare fuseseră obţinute şi toate procedurile erau parcurse de Poliţia Română, iar preluarea era stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023.

Ulterior, a avut loc suspendarea predării de către instanţa italiană - pe 9 noiembrie 2023, ulterior finalizării organizării, Curtea de Apel din Bari a comunicat suspendarea predării, din motive medicale.

"Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană. De la acea dată, autorităţile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea persoanei, care rămâne în Italia. Reluarea procedurilor la nivelul Poliţiei Române este condiţionată de o nouă decizie a instanţelor italiene în acest sens", precizează IGPR.