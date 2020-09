Poliţia îi caută pe autorii jafului din bancomatele din Otopeni. Cu ce pradă au plecat

Două bancomate au fost aruncate în aer, marți dimineață, în Otopeni, lângă București, de cel puțin cinci indivizi mascați, care au acționat rapid și au dispărut cu ajutorul unei mașini furate.

Autoturismul a fost apoi abandonat și incendiat. Potrivit unor surse, bancomatele nu mai fuseseră alimentate de cel puțin o săptămână, dar chiar și așa hoții au fugit cu câteva zeci de mii de lei. Polițiștii îi caută și acum.

La 4 și 46 de minute o explozie puternică i-a trezit pe locatarii unui bloc din Otopeni. Cele două bancomate, ce aparțineau unei bănci de la parterul imobilului, fuseseră aruncate în aer.

Momentul deflagrației a fost suprins de la distanță de o cameră de supraveghere. Parterul clădirii a fost distrus. În mai puțin de un sfert de oră, locul a fost împânzit de polițiști, pompieri, pirotehnisti și chiar și luptători de la Brigada Antitero. Locatarii au coborât speriați în fața blocului.

Femeie: „O bubuitură cred că am auzit. Sincer, am crezut că începe furtuna."

Bărbat: „Am auzit, dar am crezut că este o explozie de cauciuc la vreun TIR ceva."

Structura blocului nu a fost afectată, spun pompierii, însă în urma exploziei, toate geamurile sucursalei au fost sparte, iar bucăți de sticlă și de metal au ajuns inclusiv în stradă.

O parte din bani au ars din cauza exploziei, iar hoții ar mai fi luat doar câteva zeci de mii de lei. Bancomatul nu ar mai fi fost alimentat de o săptămână.

Cele mai importante probe în acest moment sunt imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Oamenii legii le-au ridicat deja și le analizează, dar au și un martor-cheie. Vorbim despre despre un tânăr care trecea prin aceasta zonă chiar în momentul atacului și care povestește că a văzut cinci indivizi mascați.

Martor: „De la distanță nu s-a văzut exact bine, am văzut doar partea de jos. Zic, poate așteaptă oamenii la bancă să scoață bani și atunci i-am văzut mascați. Cagule normale cum poartă și cei de la mascați, erau toți îmbracați în negru. Am zis să mai înaintez un pic, am ajuns în dreptul la mașină, duba care era parcată și îi aștepta și în momentul acela șoferul m-a văzut, s-a speriat, atunci m-am speriat și eu și m-am întors înapoi."

Indivizii au folosit o mașină de teren scumpă pe care au furat-o din București. Au abandonat-o la 36 de kilometri distanță, în comuna Gruiu, satul Lipia. I-au dat foc ca să-și acopere urmele.

Toate probele ridicate de criminaliști au fost trimise la laborator. Deocamdată nu au aflat ce tip de explozibil a fost plasat, însă metoda este folosită și în alte state europene, precum Spania sau Austria. Din aceste grupări ar face parte inclusiv cetățeni români, susțin autoritățile de la noi.

Acesta este cel de-al șaselea lea caz din acest an în care bancomate de la noi din țară sunt aruncate în aer pentru a fi golite de bani. Astfel de incidente au mai avut loc până acum în Sinaia, Covasna, Timiș, Arad și Constanta. Cei mai mulți dintre autori au fost identificați, arestați preventiv ori cercetați penal.