Furturile cu explozibil din bancomate, "fenomen naţional". Hoţii par imposibil de prins

A fost o noapte explozivă la propriu, atât în Timiș, cât și în Arad, unde hoți deocamdată neprinsi au aruncat în aer două bancomate.

Într-unul dintre cazuri au reușit să fure 300.000 de lei.

Grav este că deși aceste atacuri au devenit o obișnuiță, autoritățile se dovedesc incapabile să le stopeze, dar mai ales să îi prindă pe infractori.

Primul atac s-a petrecut în Arad, la ora 3:16. Hoții s-au mișcât ca în filme.

Jaful nu a durat mai mult de două minute, iar tâlhării au vopsit cu spray camerele de supraveghere ca să nu fie înregistrați. Paznicul unui teren de fotbal din apropiere a ieșit imediat ce-a auzit bubuitura.

Octavian Tică, paznic: „Am auzit o explozie puternică de tot, am ieșit afară, nu mai era nimeni. Deci în maximum un minut au dispărut, bancomatul era căzut în stradă și ușile, probabil au spart și ușile, deci la mai puțin de un minut nu mai erau!”

Zgomotele i-au trezit și pe cei care locuiesc în zonă. Geamurile băncii au fost sparte, iar bucăți din bancomat au zburat în stradă. În tot acest timp, infractorii au dispărut cu un autoturism de culoare închisă.

Bărbat: „Fix la 3:16 am auzit o explozie, dar o explozie că am avut impresia că este un apartament cu gaz ceva, că a fost o explozie lungă, nu ca una de armament. Am ieșit pe stradă, m-am uitat, dar nu mi-am dat seama că aici poate fi ceva, era liniște complet, nicio mașină, deci au acționat în două-trei minute.”

După aproximativ o oră de la primul atac, un alt bancomat a fost aruncat în aer, de această dată în localitatea Belinț din Timiș.

Fusese alimentat de curând, iar hoții au reușit să ia toate casetele cu bani. Polițiștii verifică dacă cele două spargeri au aceiași autori.

Tot în această săptămâna, indivizi mascați au aruncat în aer un bancomat din apropierea Castelului Peleș. Au furat în acest fel zeci de mii de lei și au dispărut. Nimeni nu știe deocamdată nimic despre ei.

Indivizii au plănuit în detaliu lovitura. S-au echipat cu haine închise la culoare și au purtat cagule. Atacul l-au dat dimineață, la ora 4, cât era încă întuneric și au avut grijă să acopere camerele de supraveghere cu un fes.

O altă lovitură spectaculoasă a avut loc înainte de Revelion în Poiana Brașov. Și tâlhării din acest caz sunt liberi.

La fel și cei care, acum doi ani, au furat 160.000 de lei dintr-un bancomat, tot din Brașov, și au folosit butelii cu gaz ca să provoace explozia.

În timp ce autoritățilese dovedesc incapabile să îi prindă pe cei care dau atac după atac la automatele bancare, spargerile de acest fel au devenit în ultimii doi ani o rutină.

Din 2018 și până în prezent s-au înregistrat 11 cazuri de furt din bancomate prin aceste atacuri explozive. Nu punem la socoteală cazurile în care hoții au furat bancomatul cu totul, după ce l-au smuls din perete. În acești doi ani au fost soluționate patru dosare. Cinci persoane sunt în spatele gratiilor, una este dată în urmărire generală.

Poliția Română: „Vorbim de un fenomen. Acest tip de operare este răspândit în Europa și a fost împrumutat și la noi. Sunt grupări care acțioează pe raza mai multor țări, din care fac parte și români și străini, de aceea se comunică pe toate canalele de comunicare internațională”

Aici includem Olanda, Marea Britanie, Grecia- mai nou, unde acest mod de acțiune este din ce în ce mai întâlnit.

Din grupări fac parte și mulți români care s-au specializat în această tehnică. Prin aceeași metodă, numai în ultimii doi ani, în Anglia, infractorii au furat aproape trei milioane de lire sterline din peste o sută de bancomate.

