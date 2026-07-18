La prânz, în Eforie Nord, șezlongurile de pe plajă erau ocupate, iar prosoapele se înșirau până la marginea apei.

Oamenii au venit la plajă de dimineață, iar cei care au vrut un bronz intens au rămas pe loc și în miezul zilei. Unii au luat și masa pe plajă.

Peste 15.000 de turiști sunt în aceste zile în Eforie Nord, spun reprezentanții din industria ospitalității. Unii spun că prețurile sunt mai mici acolo.

Femeie: ”Prețurile sunt acceptabile față de Mamaia. O masă ne-a dus la 114 lei două persoane a fost destul de acceptabil.”

A fost plin și la parcul acvatic.

Potrivit reprezentanților din turism, în prima zi a acestui weekend, pe întreg litoralul, au ajuns peste 170.000 de oameni. Cei mai mulți în Mamaia, Eforie și Costinești.