Agresiunea a avut loc în seara zilei de 30 iunie, iar victima a suferit leziuni grave, necesitând între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, agresiunea a avut loc în jurul orei 22:45. Anchetatorii au stabilit că un adolescent de 17 ani l-ar fi lovit pe bărbat cu o sabie în zona capului, în timp ce alți trei adolescenți, de 15 și 17 ani, l-ar fi lovit cu obiecte contondente.

În urma atacului, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral cu plăgi și hematoame, iar anchetatorii au reținut că autorii „au prevăzut și acceptat că prin acțiunile lor pot suprima viața persoanei vătămate”, faptele întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor.

Alt tânăr de 18 ani, acuzat de complicitate

În același dosar este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor un tânăr în vârstă de 18 ani, acuzat că i-a transportat pe cei patru adolescenți cu un autoturism în cartierul Avantgarden, cunoscând că aceștia aveau asupra lor săbii și bâte și intenționau să îl agreseze pe bărbat.

Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei cinci inculpați și reținerea acestora pentru 24 de ore. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a precizat că, în cursul zilei de vineri, va solicita Tribunalului Sibiu arestarea preventivă a celor patru adolescenți cercetați pentru tentativă de omor.

Cercetările sunt efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Acțiuni Speciale și Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sibiu. Atacul violent din cartierul Avantgarden a provocat îngrijorare în comunitate, iar autoritățile încearcă să stabilească mobilul agresiunii și dacă există și alte persoane implicate.