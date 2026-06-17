În județele cu cele mai multe victime, pompierii merg aproape zilnic pe malurile apelor pentru a-i avertiza pe cei care se pun în pericol.

„Dacă nu știți să înotați, nu intrați singuri în apă! Nu vă îndepărtați de mal! Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, pentru că vă puneți viața în pericol! Supravegheați permanent copiii când sunt în apă sau în apropierea ei!”

Corespondent PROTV: „Potrivit pompierilor din Giurgiu, în ultimii 5 ani, 19 persoane și-au pierdut viața în aceste ape, înecate. Cei mai mulți erau tineri cu vârste cuprinse între 15 și 33 de ani. Au intrat în apă, unii dintre ei, fără să știe să înoate și fără să știe ce pericole sunt în adâncuri.”

Col. Dumitru Vîlceanu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Giurgiu: „Zona în care ne aflăm este denumită popular «Plaja Veche». Aici au fost mai multe cazuri de înec. La 4-5 metri de mal, apa depășește înălțimea unui om și, de cele mai multe ori, atunci când nu a fost nimeni în zonă să intervină, oamenii și-au pierdut viața. În râul Argeș, am avut și... sunt mulți ani, în 2013, trei înecați odată – un adult de 25 de ani și doi copii de 6 și 11 ani.”

Pescarii din zonă sunt, de cele mai multe ori, martorii tragediilor:

-Un băiat s-a urcat în barcă, era trasă la mal, și a vrut să se răcorească. S-a aruncat în apă și nu a mai ieșit. Eram pe partea cealaltă, nu aveam nicio șansă să-l salvez.

-Câți ani avea?

-35, 36, cam așa.

În județul Giurgiu, multă lume se relaxează pe malul Dunării. Fluviul este și mai periculos. Aici, chiar și pompierii din detașamentul de scafandri intervin legați de o baliză plutitoare sau de barcă. Unele victime au fost purtate de curenții Dunării la zeci de kilometri depărtare. Iată ce își amintește un alt pescar:

–Au căzut din barcă și au murit înecați.

– Așa periculos e?

– Din cauza curentului se formează unde, sunt gropi, vârtejuri, care îi trag la fund

– Nu poți să ieși nici dacă știi să înoți?

– Nu. E pericol mare.

Cele patru tipuri de curenți

În vârtejurile formate în ape curgătoare, înotătorii se luptă cu patru tipuri de curenți: cel de suprafață îi duce departe de mal; curentul vârtejului îi trage spre fundul apei; iar la câțiva metri adâncime este curentul principal, cel mai puternic și mai rapid.

Cei care încearcă să înoate împotriva lui obosesc și se îneacă înainte să atingă albia râului, unde acționează curentul de fund, cel mai slab. Doar o persoană antrenată în mod special și norocoasă poate supraviețui, spun experții. Ar trebui să își păstreze calmul și să își țină suficient de mult timp respirația, ca să înoate fără vizibilitate, în direcția curentului slab, și după aceea să iasă la suprafață.

Un alt pericol care pândește în zonele neamenajate sunt malurile erodate. Acestea se pot surpa ușor sub greutatea unei persoane.

Nu în ultimul rând, cei care fac baie pe timpul verii trebuie să țină cont și de diferența de temperatură. Unele victime au murit după ce au sărit în apa rece și au suferit un șoc termic.