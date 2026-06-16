„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, anunţă, marţi, DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, marţi, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 48 de locaţii situate pe raza judeţelor Timiş, Constanţa, Bacău, Iaşi, Argeş, Caraş-Severin, Hunedoara şi municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Potrivit www.opiniatimisoarei.ro, persoanele vizate ar fi înfiinţat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.

Societăţile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.

Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livrau marfa nu au fost înregistraţi pentru a se evita plata obligaţiilor. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.