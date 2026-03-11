Procurorii DIICOT insistă că adresa nu a fost greșită, ci că actuala chiriașă nu este înregistrată cu forme legale, în apartamentul în care locuiește. Femeia locuiește cu chirie în apartamentul din Satu Mare de câteva luni. Când au bătut mascații la ușă, era acasă împreună cu fiica ei, în vârstă de 12 ani. Totul ar fi durat aproximativ o jumătate de oră.

Chiriaşa: ”Mi s-a bătut în uşa, deschideţi. Ne-au pus culcat jos la pământ, mâinile sus. Ne-au luat telefoanele. Au căutat în bucătărie şi peste tot după care au fost puţini mai drăguţi. Le-am dat buletinul şi contractul şi s-au mai calmat.”

Reprezentanții DIICOT au precizat că mascații nu au greșit adresa, au mers la cea pentru care a fost emis mandatul de percheziție. Doar că, spun ei, femeia nu este înregistrată cu forme legale acolo, cu toate că are contract de închiriere.

Sorin Sucală, Agent Imobiliar: "În calitate de chiriaș este foarte important să ne înregistrăm la nivelul primăriei, să avem viză de flotant. În cazul în care nu actualizăm informațiile, să spunem că facem un contract de mână, pe care nu îl declarăm, în calitate de proprietar, atunci e clar că informațiile sunt eronate în ceea ce privește detaliile pe care le are statul."

Procurorii DIICOT făceau percheziția într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, iar adresa apare în evidența informatizată a unui suspect. Acesta nu este însă proprietarul apartamentului.

Contactat de echipa Știrilor PRO TV, proprietarul a transmis că a cumpărat locuința în urmă cu 3 ani și că nu îl cunoaște personal pe cel care a deținut-o înainte.