Parizer cu spumant sau cu Fetească neagră? Degustătorii fac ”pairing” surprinzător cu mezelul preferat al românilor

Ce băuturi merg cu fiecare tip de parizer? Întrebarea i-a preocupat atât de intens pe degustătorii autorizați din România încât au pus la punct cursuri și demonstrații de ”pairing”, adică de potrivire a sortimentelor de parizer cu soiurile de vin.

Cu o istorie de un secol în spate, parizerul se numără printre cele mai vândute mezeluri locale.

Opt feluri de parizer- patru artizanale și patru făcute industrial- au fost alese aleator și au ajuns sub nasul profesioniștilor. Sunt judecate erorile de producție, adică golurile de aer și modul în care se curăță membrana. Pe felie nu trebuie să rămână resturi. De fapt, magazinele ar trebui să felieze batonul fără ambalaj.

Mirosul de usturoi cu piper, boia, și nucșoară se răspândește rapid. În funcție de prospețimea aromei, textură și intensitatea gustului cărnii se face un clasament. Câștigătorii intră în potrivirea cu vinurile- cava brut, crâmpoșie și fetească neagră. Se începe cu cel mai fad gust- puiul.

Dana Pop, degustător, doctor în chimie alimentară: Parizer cu spumant. Excelent pairingul!

Cel de porc se însoțește cu vin alb liniștit.



Ovidiu Logigan, somelier: ”Încă păstrez în gură grăsimile și carnea de vită„.

Parizerul a ajuns și la 80 de lei kilogramul. Pentru românii de peste 40 de ani e gustul copilăriei. Însă puțini tineri văd asocierea cu băuturi fine, predată la curs.



Marian Timofti, Degustător Autorizat: ”Lumea a fost curioasă, ca să nu zicem nostalgică după acel parizer pe portbagajul mașinii în hârtie de ziar. În prima zi s-au înscris 150”.

Ideea vinurilor care se potrivesc cu parizerul vine de la cele mai bune combinații pentru mortadella, verișoara cu mai multă vechime și cu o rețetă mai strictă decât a parizerului. Pentru că în parizer intră carne de vită, porc și pasăre, pe când la mortadella originală se folosește exclusiv carne macră de porc.

În pasta de parizer sunt resturi de carne de pe schelet, cam o treime slănină, ba chiar soia, amidon și colorant. la unii producători. Mortadella are insulițe de grăsime, uneori fistic sau ardei, așa că dacă intră într-un sendviș servit la restaurant deseori sunt recomandate și o cupă de spumant tânăr Lambrusco ori un pahar de Sangiovese, un vin toscan tare.

Dar la picnic sau în mezelării este potrivită și o halbă cu bere. Între timp, gospodinele demonstrează pe net cum se prepară parizerul... personalizat.

