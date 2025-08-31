Parizer cu spumant sau cu Fetească neagră? Degustătorii fac ”pairing” surprinzător cu mezelul preferat al românilor

Stiri Diverse
31-08-2025 | 19:19
parizer
PRO TV

Ce băuturi merg cu fiecare tip de parizer? Întrebarea i-a preocupat atât de intens pe degustătorii autorizați din România încât au pus la punct cursuri și demonstrații de ”pairing”, adică de potrivire a sortimentelor de parizer cu soiurile de vin.

autor
Adriana Stere

Cu o istorie de un secol în spate, parizerul se numără printre cele mai vândute mezeluri locale.

Opt feluri de parizer- patru artizanale și patru făcute industrial- au fost alese aleator și au ajuns sub nasul profesioniștilor. Sunt judecate erorile de producție, adică golurile de aer și modul în care se curăță membrana. Pe felie nu trebuie să rămână resturi. De fapt, magazinele ar trebui să felieze batonul fără ambalaj.

Mirosul de usturoi cu piper, boia, și nucșoară se răspândește rapid. În funcție de prospețimea aromei, textură și intensitatea gustului cărnii se face un clasament. Câștigătorii intră în potrivirea cu vinurile- cava brut, crâmpoșie și fetească neagră. Se începe cu cel mai fad gust- puiul.

Dana Pop, degustător, doctor în chimie alimentară: Parizer cu spumant. Excelent pairingul!

Citește și
Mezeluri
Mâncăm mai puțină carne, dar compensăm cu mezeluri care ne pun viața în pericol. Avertismentul nutriționiștilor

Cel de porc se însoțește cu vin alb liniștit.

Ovidiu Logigan, somelier: ”Încă păstrez în gură grăsimile și carnea de vită„.

Parizerul a ajuns și la 80 de lei kilogramul. Pentru românii de peste 40 de ani e gustul copilăriei. Însă puțini tineri văd asocierea cu băuturi fine, predată la curs.

Marian Timofti, Degustător Autorizat: ”Lumea a fost curioasă, ca să nu zicem nostalgică după acel parizer pe portbagajul mașinii în hârtie de ziar. În prima zi s-au înscris 150”.

Ideea vinurilor care se potrivesc cu parizerul vine de la cele mai bune combinații pentru mortadella, verișoara cu mai multă vechime și cu o rețetă mai strictă decât a parizerului. Pentru că în parizer intră carne de vită, porc și pasăre, pe când la mortadella originală se folosește exclusiv carne macră de porc.

În pasta de parizer sunt resturi de carne de pe schelet, cam o treime slănină, ba chiar soia, amidon și colorant. la unii producători. Mortadella are insulițe de grăsime, uneori fistic sau ardei, așa că dacă intră într-un sendviș servit la restaurant deseori sunt recomandate și o cupă de spumant tânăr Lambrusco ori un pahar de Sangiovese, un vin toscan tare.

Dar la picnic sau în mezelării este potrivită și o halbă cu bere. Între timp, gospodinele demonstrează pe net cum se prepară parizerul... personalizat.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: parizer, degustare,

Dată publicare: 31-08-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Parizer de casă – rețeta simplă, fără chimicale, cu ingrediente naturale. Cum să obții gustul copilăriei în câțiva pași
Stiri Diverse
Parizer de casă – rețeta simplă, fără chimicale, cu ingrediente naturale. Cum să obții gustul copilăriei în câțiva pași

Prepararea parizerului acasă este o metodă sănătoasă și ușoară de a obține un mezel gustos, fără E-uri sau alte chimicale.

Mâncăm mai puțină carne, dar compensăm cu mezeluri care ne pun viața în pericol. Avertismentul nutriționiștilor
Stiri actuale
Mâncăm mai puțină carne, dar compensăm cu mezeluri care ne pun viața în pericol. Avertismentul nutriționiștilor

Mâncăm tot mai puțină carne dar compensăm cu mezeluri care sunt mai ieftine. Potrivit Institutului Național de Statistică, românii mănâncă în medie câte două kilograme de salam, parizer, cârnați și alte preparate din carne, pe lună.  

Loturi de parizer pentru copii, posibil contaminate cu metale, au fost retrase de pe piață
Stiri actuale
Loturi de parizer pentru copii, posibil contaminate cu metale, au fost retrase de pe piață

Autoritatea Sanitar-Veterinară a anunțat că mai multe loturi de parizer pentru copii, numite „Martinel” au fost retrase de pe piață.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 capibara
Shutterstock
Stiri Diverse
Invazie de capibare. În Buenos Aires sunt atât de multe, încât au început să atace câinii din curți
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28