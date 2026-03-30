Cine le-a găsit pe Rebeca şi Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni. „Erau speriate și plângeau”

„Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, le-a salvat pe cele două fetițe. După ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări, le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau. Acesta a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță”, a transmis Romsilva.

Din imaginile publicate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş se observă că fetiţele au stat în frig, sunt obosite şi murdare de noroi, fiind însetate şi flămânde.

Ministerul Afacerilor Interne a postat o fotografie cu cele două fetiţe şi cu salvatorul lor.

"Rebeca şi Melisa sunt în siguranţă! Două vieţi salvate prin solidaritate, implicare şi speranţă. Vă mulţumim tuturor celor care nu aţi rămas indiferenţi. Respect şi recunoştinţă colegilor din structurile MAI şi voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!", a postat Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Pentru găsirea celor două fetiţe au fost emise patru mesaje RO-ALERT, au fost mobilizate efective suplimentare formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor sunt folosite mijloace tehnice specifice, precum ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă.

Buta Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, şi Forgaci Melisa-Ariana, în vârstă de 4 ani, fuseseră văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.