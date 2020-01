Ovidiu Oanță a încercat să-l împace pe Becali cu Talpan: ”Îl iau și în brațe, dar de ce să-i dau bani?”

Corespondentul Pro TV Ovidiu Oanță a încercat, joi, să-l împace pe George Becali cu marele său adversar, Florin Talpan, cu care se judecă de mai mulți ani.

Locotenent-cololenul Florin Talpan este juristul care a contribuit la recâștigarea brandului "Steaua" și care a declanșat, în numele Armatei, procedura de recuperare a unui prejudiciu de aproape 37 de milioane de euro.

Clubul Sportiv al Armatei a afirmat că aceasta ar fi fost suma pe care nu a încasat-o în toți acești ani în care echipa patronată de Gigi Becali i-a folosit sigla și culorile.

Plecând de la aceste procese, între cei doi a apărut un adevărat război.

În primă instanță, Talpan a câștigat procesul, iar Becali a fost obligat să plătească 1000 de euro despăgubiri. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel, instanță care a stabilit ca aceste despăgubiri să fie majorate la 30.000 de euro.

Acum s-a ajuns la recurs.

Joi, însă, Becali s-a întâlnit cu Tapan pe holurile Instanței Supreme, iar corespondentul Pro TV Ovidiu Oanță a încercat să-i împace.

Ovidiu Oanță: O posibilă împăcare nu merge? Că suntem creștini. Domnule Becali, este momentul să vă împăcați cu domnul Talpan?

Gigi Becali: ”Păi dar eu nu sunt certat cu el, n-am nicio treabă.”

Ovidiu Oanță: O strângere de mână ar putea fi un semn de ...

Gigi Becali: ”Îi strâng mâna, îl iau și în brațe, n-am nicio treabă. Dar de ce să-i dau bani? 30.000 degeaba?”

Ovidiu Oanță: E un semn de împăcare..

Gigi Becali: ”Hai că se supără judecătorii pe noi că facem emisiune aici la Înalta Curte în direct.”

La rândul său, Talpan, care se afla chiar lâng Becali, a evitat să spună clar dacă vrea să se împace cu omul de afaceri.

Ovidiu Oanță: Aveți puterea, dincolo de proces să treceți pe acest război și să ridicați steagul păciiîntre dumneavoastră și domnul Becali?

Florin Talpan: ”Eu am militat întotdeauna pentru dreptate și am avut încredere și am încredere în justiția din România, drept dovadă, toate hotărârile obținute în favoarea clubului sportiv al Armatei Steaua și procesele câștigate în procesele în care a fost parte. Aștept ca această hotărâre de astăzi să fie una dreaptă.”