Reacția lui Becali când s-a întâlnit cu adversarul său la tribunal: ”Vrea bani degeaba!”

George Becali a revenit, joi, în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după aproape 7 ani.

De această dată, însă, el este mult mai relaxat, pentru că Instanţa Supremă, care l-a trimis în spatele gratiilor, este chemată să îl reabiliteze.

”Eu am stat în pușcărie degeaba și voi știți asta. Și de aia am venit să cer reabilitarea, pentru că judecătorii au fost și atunci, sunt și acum și marea majoritate ei știu, că vorbesc, bârfesc între ei, știu că am făcut pușcărie degeaba. Omu care a dat pușcăria nu mai este aici. Eu sunt un om care eu ... sunt Stan pățitu, ca să spun așa, să vă mai descrețesc frunțile. Eu am făcut pușcărie că mi s-a furat mie mașina și le-am dat whiskey și coniac la hoți. Și eu: în pușcărie. Eu sunt Stan pățitu, că eu am dat bani ca să joace corect meciul de fotbal, și a zis, domne, e mită.” - a declarat Becali, joi dimineața.

Reabilitarea judecătorească are o miză mare pentru George Becali. După aproape 5 ani de când a fost eliberat condiționat, el încearcă să își spele imaginea.

Este o procedură legală, prin care judecătorii Instanței Supreme îi înlătură, practic, toate consecințele ce au apărut dincolo de condamnarea definitivă primită de Becali în urmă cu mai mulți ani, în cele 3 dosare penale: dosarul schimbului de terenuri, dosarul sechestrării și dosarul Valiza.

În timp ce aștepta să intre în sala de judecată, Becali s-a confruntat cu marele său adversar, Florin Talpan, juristul de la Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua București”, cel care l-a dat în judecată pe George Becali în urmă cu mai multă vreme, cerându-i să plătească daune pentru declarațiile pe care Talpan le considera calomnioase.

În primă instanță, Talpan a câștigat procesul, iar Becali a fost obligat să plătească 1000 de euro despăgubiri. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel, instanță care a stabilit ca aceste despăgubiri să fie majorate la 30.000 de euro.

Acum s-a ajuns la recurs - recurs care a fost declarat de George Becali: ”El vrea bani degeaba” - a spus omul de afaceri.

”Efectiv, chiar astăzi, în ședința de judecată, a continuat atacul asupra mea. Bineînțeles că trebuie să răspundă și să plătească pentru ceea ce a făcut și ce face în continuare. Din punctul meu de vedere instanța ar trebui să-l sancționeze mult mai dur pe domnul Gigi Becali” - a declarat și Talpan în fața jurnaliștilor.