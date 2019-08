Orașul din România care vrea să introducă taxiuri electrice. Reacția șoferilor

În multe orașe tot mai sufocate de poluare, autoritățile îi încurajează pe taximetriști, care sunt mereu în trafic, să-și cumpere mașini electrice sau hibride.

La Reșița, de pildă, obiectivul este că până în 2025 jumătate dintre autoturisme să fie prietenoase cu mediul. Și alte orașe din vestul țării au în vedere măsuri similare.

În prezent, în Reşita, sunt 240 de taxiuri cu licenţă. Cum multe sunt vechi şi la finalul anului le expira actele, companiile au început deja să cumpere maşini electrice.

Olivian Chincea, proprietar taxi electric: "Este un plus că şi clienţii trag, vin mai bine la maşină şi costurile de întreţinere sunt aproape de zero. O am de un an şi nu am schimbat la ea."

În planul autorităţilor intră şi câteva facilităţi pentru taximetrişti.

Şoferii de taxi care îşi cumpără maşini electrice pot alimenta gratuit timp de doi ani de la staţiile de încărcare ale primăriei. În prezent sunt două astfel de puncte de încărcare, însă până la finalul anului vor mai fi amenajate încă cinci. Șoferii au primit şi consultanţă.

Adelin Tuță, director Investiţii şi Mobilitate Urbană Primăria Reşita: "Au fost îndrumaţi să acceseze fonduri pe StartUp, adică se pot asocia două persoane să îşi cumpere două autoturisme electrice şi după perioada de implementare, le rămâne autoturismul şi pot practica în continuare individual".

În municipiul Arad, câteva companii au trecut singure la maşini electrice. Una are 28, dintr-un total de 214.

Andrada Sălcianu, reprezentant companie: "Că facilităţi au fost, programul RABLA care ne susţine cu o subvenție de 10.000 euro pentru fiecare maşină plus voucherul de 6500 de lei, iar mai apoi la aceste maşini impozitul este zero. Avem staţii de încărcare gratuite în oraş plus staţiile pe care le avem noi şi reviziile. Nu avem nevoie de schimb de ulei filtre şi altele."

Şi Primăria din Cluj vrea să îi convingă pe taximetrişti să treacă la maşini electrice.

Iulia Perșa: "Normele de poluare ale noilor autoturisme trebuie să pornească de la EURO 4 sau pentru dotări suplimentare autoturimele au nevoie de GPS sau POS. La baza noului regulament se află un studiu UTCN, iar studiul ne relevă că este necesară suplimentarea de taximetre. Toate cele care vor fi suplimentate, până la 2.500 de autorizaţii, vor fi pentru maşini electrice."

Pe litoral, în schimb nu există niciun taxi electric. Dar autorităţile speră că situaţia se va schimba, pentru că proprietarii de maşini ecologice vor avea prioritate la obţinerea licenţelor.

Adriana Teodoru, purtător de cuvânt primăria Constanța: "Cei care au astfel de maşini electrice sau hibrid obţin licenţa mult mai uşor şi cu un număr mai mare de punct, un bonus practic pentru aceste autovehicule."

Şi tot pentru încurajarea transportului nepoluant, cei care deţin de maşini electrice sau hibrid nu vor mai plăti parcarea.

