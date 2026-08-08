Furtuna a durat aproximativ o jumătate de oră în Brașov, dar cantitatea de apă a fost atât de mare, încât mai multe intersecții din oraș arătau ca niște lacuri.

În Sibiu, a plouat doar câteva minute, spun localnicii. Vântul s-a întețit brusc și a desprins acoperișul din lemn și tablă de pe un bloc. Resturile s-au prăbușit pe mașinile parcate în apropiere.

Andreea Ștefan, ISU Sibiu: „Din fericire nu au fost victime însă 5 autoturisme au fost avariate."

Ploaia a adus și o scădere bruscă a temperaturii. La Timișoara, termometrele au arătat cu 10 grade Celsius mai puțin după 3 zile de cod roșu.

Femeie: „Nu contează că ne udăm, că ne bucurăm. E bun și pentru noi, și pentru agricultură”

Pentru unii, însă, răcorirea a venit cu un cost - dincolo de inundații. Deși furtuna nu a durat mai mult de 20 de minute, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, iar pompierii au fost chemați să intervină, să îi degajeze de pe firele de înaltă tensiune.”

Și în municipiul Dej, din județul Cluj, vântul a smuls acoperișul unui bloc.

Patru autoturisme au fost avariate în Slatina, județul Olt. Aici copacii s-au făcut surcele. Iar în Vaslui, mai multe străzi s-au umplut de apă.

Sâmbătă, în Orăștie, județul Hunedoara, o ploaie puternică a inundat mai multe gospodării, iar trei arbori au căzut pe șosea și peste firele electrice. Un alt copac s-a aprins de la un fulger.

De la un trăsnet a luat și vegetația de pe un versant aflat în localitatea Măru, în Caraș Severin. Pompierii se luptă de mai bine de 24 de ore să stingă flăcările pentru că zona este greu accesibilă.

Cod galben de instabilitate atmosferică

O alertă meteo de vreme rea este în vigoare și la această oră.

Mihai Timu, meteorolog ANM: „Este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, (de fapt) perioade cu intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ pentru jumătatea de vest a Munteniei, inclusiv zona Capitalei”.

Potrivit meteorologilor, în special în zonele montane este posibil să se strângă cantități mari de apă.

Reporteri: Daniel Preda, Electra Ghiza, Octavian Moldovan, Gigi Ciuncanu, Valentina Neagu