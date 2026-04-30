Corespondent PROTV: „Suspectul de 23 de ani a convins-o pe tânăra cu doi ani mai mare că o iubește și că au un viitor împreună. Urmau să lucreze împreună în turism și pentru asta au călătorit în mai multe județe. La acele adrese însă, a obligat-o să se prostitueze. O controla strict și îi dicta inclusiv ce servicii să presteze și cât să dureze întâlnirile. Însă individul nu a fost mulțumit cu banii pe care femeia îi făcea - chiar și 2.000 de lei pe zi. A bătut-o atât de tare, încât femeia a stat 25 de zile în spital. Apoi chinul a continuat pentru victimă, pentru că suspectul a șantajat-o că va publica fotografii cu ea în ipostaze indecente, dacă nu i se supune în continuare. A chemat-o la o adresă unde a bătut-o din nou, iar femeia a scăpat după ce a ieșit pe geamul din baie. Acela a fost momentul când individul a fost arestat și s-a emis ordin de protecție împotriva lui. Însă și din închisoare, a obligat-o pe tânără să se prostitueze și să îi dea banii. Acum individul a primit un nou mandat de arestare, pentru trafic de persoane.”