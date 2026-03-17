Cei doi tineri se cunoșteau. Băiatul de 23 de ani ar fi chemat-o pe fată de 17 ani la el acasă pentru a vedea un film.

În momentul în care au ajuns acolo, fata și-a dat seama că a fost păcălită și că apartamentul era unul dezafectat. Tânărul de 23 de ani ar fi început să o amenințe și să o constrângă să întrețină relații sexuale cu el.

După ce a fost blocată în apartament, fata a profitat de un moment de neatenție și a utilizat discret funcția SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgență 112.

A reușit să apese de cinci ori un buton care a sunat automat la 112 și a trimis locația exactă. În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliție au ajuns la adresa indicată și au forțat ușa.

Tânărul a fost imobilizat și încătușat, iar fata a fost salvată. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și vafi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă de viol.