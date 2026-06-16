În momentul plății, suspecta ar fi văzut că bărbatul de 45 de ani avea la el 14.000 de lei. Așa că l-ar fi imobilizat pentru a lua întreaga sumă.

Bărbatul a sunat la 112 să ceară ajutor, după ce a fost imobilizat de femeia cu care a întreținut relații intime și care i-ar fi luat banii. Suspecta ar fi ascuns suma în lenjeria intimă.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Femeia a fost identificată. În urma controlului corporal, a fost găsită asupra acesteia întreaga sumă de bani, care a fost restituită integral părții vătămate.”

Rudă a suspectei: „Orice om în viață greșește. Fiecare cu dreptatea lui, dar și eu pot să mă duc la poliție și să spun că m-a furat cineva. Nu știu ce s-a întâmplat.”

Reporter: Dar banii au fost găsiți asupra dumneaei?

Rudă a suspectei: „Nu știu.”

Femeia, însărcinată în 6 luni, le-a spus anchetatorilor că încearcă să-și întrețină cei doi copii minori.

Robert Oproiu, avocatul suspectei: „A dat declarații, da. Urmează să stabilească organele competente împrejurările. Nu pot spune momentan dacă este vinovată sau nu.”

Reporter: S-a lăsat ispitită de bani?”

Robert Oproiu, avocatul suspectei: „Probabil că majoritatea sunt ispitiți de bani.”

Femeia, cercetată pentru tâlhărie, se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile.