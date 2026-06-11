La final, totul se termină cu joacă pe tobogane și castele gonflabile.

O nouă modă cucerește finalul de an școlar. Iar în locul unei săli de festivități, decorul este marea. Pe litoral, mulți copii vor încheia anul de grădiniță sau cel de școală direct pe plajă.

Corespondent PROTV: „Ce vrei să faci vara asta?”

Fetiță: „Să pictez.”

Corespondent PROTV: „La plajă te vei duce?”

Fetiță: „Daaa.”

Ideea de serbare pe plajă prinde tot mai mult, iar părinții și bunicii spun că experiența este diferită față de una clasică, în școală.

Corespondent PROTV: „Te-ai pregătit pentru serbare?”

Fetiță: „Da, cu o melodie.”

Corespondent PROTV: „Ne arăți și nouă?”

Fetiță: „Da.”

Marcela Adam, educatoare: „Ne-am gândit să îmbinăm distracția cu frumusețea, cu natura, cu plaja, cu marea. Au spus poeziore, fiecare copil, au cântat, am dansat pe nisip.”

Bunică: „Chiar nu mă așteptam să fie așa frumos, am avut emoții pentru toți.”

Iulia Dămășaru, manager plajă: „În jur de 3-4 rezervări pe zi, în fiecare zi, mâncare la alegere. 80 de lei pentru pachet all inclusive."

Dorin Ciubotaru, manager plajă: „Sunt copii de la grădiniță, până la terminarea clasei a 4-a, a 5-a, a 6-a.”

Pe o altă plajă, copiii din clasa pregătitoare lasă abecedarul în urmă și se pregătesc de vacanță.

Părinte: „Mi se pare inedită și diferită ideea de serbare pe plajă. Sunt toți uniți.”

Mihaela Popa, învățătoare: „Primul lor an în școală și de aici transferul pe malul mării. Deja simțim aerul de vacanță."

Iar fericirea are marea în fundal.

Corespondent PROTV: „Pentru acești copii, vacanța nu începe mâine sau săptămâna viitoare, ci chiar acum. Ultima poezie a fost deja spusă, diplomele au fost împărțite, iar de aici înainte urmează doar joacă, soare și mare.”