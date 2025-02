O tânără a căzut cu mașina în râul Olt, alături de tatăl și nepotul ei. A reușit să sune la 112 când era purtată de curenți

Șoseaua era liberă, iar femeia se îndrepta spre casă împreună cu tatăl ei în vârstă de 68 de ani și nepotul de nici patru ani.

Tot șoferița a sunat la 112 în timp ce curenții purtau mașina care a plutit aproximativ 80 de metri, apoi a început să se scufunde. La scurt timp, cei trei au fost scoși inconștienți din mașină și duși la spitale din Vâlcea și Sibiu. Starea lor este gravă.

Mai mulți șoferi au oprit și au asistat îngroziți la scena teribilă de după accident. Mașina se scufundase cu totul, iar în apă se zăreau stopurile roșii încă aprinse.

Localnic: „Când am ajuns era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem, nu s-a băgat nimeni să o scoată până n-a venit pompierii.

Reporter: Aveți idee cât au stat sub apă?

Localnic: Maxim 10-15 minute”.

Rudele celor trei victime sunt în stare de șoc.

Tatăl copilului: „Au plecat să spele mașina și atâta știu tot. Mai mult nu știu nimic”.

Localnic: „Sunt persoane din localitatea Spinu, comuna Perișani. Persoane cunoscute de toată comunitatea noastră. Au ales o rută ocolitoare pentru a ajunge acasă prin comuna Racovița, apoi Titești și să ajungă în comuna Perișani, satul Spinu. Din câte știu nu au avut viteză, cred că a fost puțină neatenție și a părăsit carosabilul”.

Echipaje de la Pompieri, Ambulanță și Poliție au ajuns la fața locului în aproximativ 17 minute de la apelul disperat al femeii.

Eduard Văduva, purtătorul de cuvânt IPJ Vâlcea: „Pompierii militari vâlceni au intervenit reușind să tracteze autoturismul până la mal. Din interior au fost extrase trei persoane inconștiente”.

Apa ajunsese până la plafon, iar cele trei victime erau în șoc hipotermic și stop cardiorespirator.

Șoferița de 23 de ani a fost transportată la spitalul din Râmnicu Vâlcea. Bărbatul de 68 de ani, tatăl femeii, a fost dus la spitalul de urgență din Sibiu, în stare critică. Cel mic a fost resuscitat și internat apoi la secția ATI a spitalului de pediatrie din Sibiu.

Tânăra lucrează în Germania și a venit acasă într-o scurtă vacanță. Drumul unde s-a produs accidentul îi era bine cunoscut și nimeni nu știe deocamdată cum s-a ajuns la această tragedie.

