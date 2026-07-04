Cadrele medicale au resuscitat-o şi transportat-o la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că echipajele medicale au fost solicitate să intervină după ce o fată în vârstă de 11 ani a fost scoasă din mare în stare gravă. Incidentul s-a petrecut pe plaja Riva din Mamaia.

Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, iar în cele din urmă victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

De asemenea, pompierii au precizat că o persoană a fost în pericol de înec în Vama Veche. Aceasta a fost scoasă din mare şi transportată conştientă la CPU Mangalia.