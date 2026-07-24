Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, scrie Agerpres.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2024 - prezent, o femeie, de 48 de ani, ar fi exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă. Din probele administrate a reieşit că persoana cercetată, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizaţie sanitară de funcţionare", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Percheziţiile au fost făcute la sediul social din municipiul Constanţa şi la domiciliul persoanei respective, unde au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe dispozitive electronice, cât şi bunuri susceptibile a fi folosite în comiterea infracţiunii.

"În cauză a fost dispusă măsura suspendării activităţii societăţii comerciale", a mai informat IPJ Constanţa.

Descinderile domiciliare au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al unei echipe de inspectori din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa - Serviciul de Control în Sănătate Publică.