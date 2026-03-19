Incidentul s-a petrecut dimineață, în jurul orei 9. Femeia se apucase de curățenie și spăla geamurile.

S-ar fi aplecat însă prea mult în exterior, apoi s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 3.

Corespondent Știrile ProTV: „În cădere, femeia a lovit pervazul de la etajul 1 și s-a prăbușit împreună cu acesta la pământ. Vecinii au auzit o bubuitură puternică și au sunat la 112”.

Femeia de 70 de ani locuiește singură de anul trecut, când soțul ei s-a prăpădit. La fața locului a venit de urgență un echipaj SMURD, dar și polițiști și criminaliști, care au început cercetările.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre o femeie care ar fi căzut de la înălțime. Aceasta a fost transportată la spital”.

Oamenii trebuie să fie extrem de precauți, mai ales în această perioadă, când se face curățenie generală pentru sărbători.