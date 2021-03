O femeie din Iași consideră medicii vinovați pentru decesul pruncului din burtă. Percheziții la maternitate

Acuzații de malpraxis la Iași, unde procurorii au descins la cea mai mare maternitate din zona Moldovei.

Doi medici ginecologi sunt cercetați pentru că ar fi refuzat să interneze o gravidă de 34 de ani, care acuza contracții puternice. Într-un final, femeia, însărcinată în aproape 9 luni, a născut un bebeluș mort.

Ea a depus plângere la poliție și la Colegiul Medicilor. Acum, mai multe anchete pentru malpraxis sunt în plină desfășurare.

Fetiţa pe care a născut-o fără suflare era un copil aşteptat şi dorit de mai bine de 7 ani spune, cu lacrimi în ochi, femeia care a trecut prin acest calvar.

Cu o sarcină urmărită, cu toate controalele făcute la timp, mai ales în cabinetul privat al medicului curant, bebeluşul s-a născut mort, la 37 de săptămâni.

Mama îi acuză pe medici de neglijenţă şi de faptul că ar fi refuzat să o interneze şi să o trateze, pe motiv că nu ar fi reprezentat o urgenţă. De două ori la rând, susţine ea, a fost trimisă acasă, după ce s-ar fi prezentat la triajul maternităţii.

Manuela Leahu, mama bebeluşului născut mort: "La 36 de săptămâni m-am prezentat pentru controlul lunar, iar acolo doamna doctor a depistat poziția cordonului, era pe canalul de naștere înaintea fătului. Fătul punea presiune cu umărul pe cordon. Dumneaiei era de gardă, dar nu a vrut, nu şi-a dat acordul pentru internare şi pentru operaţie. Am plecat acasă. Mi-au zis să revin peste o săptămână, când deja era prea târziu, fata a decedat."

Femeia spune că s-a speriat când nu a mai simţit mişcările bebeluşului.

Manuela Leahu, mama bebeluşului născut mort: „A fost prea târziu. Dacă scoteam fetiţa pe semnătura mea, atunci da, puteam spune că am făcut ceva pentru ea, dar tu nu i-ai dat dreptul la viaţă nici măcar 2 secunde."

Medicii susţin însă că sunt nevinovaţi şi susţin că femeia s-a prezentat la ultima vizită prea târziu. În raportul medico-legal, cauza morţii este hipoxie fetală. Cu alte cuvinte, bebeluşul s-a sufocat în burta mamei.

Profesor dr. Mircea Onofriescu, şef secţie Obstretică şi Ginecologie Maternitatea Cuza Voda Iaşi:

"Nu avea niciun motiv de internare, la necropsie nu s-au găsit elemente care să spună că a avut o problemă de cordon de placentă sau a avut o malformaţie."

Femeia a făcut mai multe sesizări, care au ajuns la Maternitate, Colegiul Medicilor şi Poliţie.

Robert Danca, manager Maternitatea "Cuza Voda" Iaşi:

"Verificam aceste lucruri, dacă se confirmă sau nu aceste lucruri, iar dacă se va constata, fiecare va răspunde dacă au fost anumite culpe medicale".

Ieri, procurorii au făcut percheziţii în cea mai mare maternitate din zona Moldovei şi, după mai bine de 7 ore, au ridicat teancuri de hârtii.

Dragoş Bordianu, prim-procuror Parchetul de pe Lângă Judecătoria Iaşi:

"Se desfăşoară activităţi care au în vedere documentarea unor presupuse infracţiuni de vătămare a fătului şi abuz în serviciu."

Doi medici, unul dintre ei fiind cel care a urmărit sarcina, au fost duşi la audieri. După aproape 11 ore, acesta a fost lăsat să plece acasă.

Dr. Monica Holicov, medic ginecolog, Maternitatea Cuza Vodă Iași:

"Copilul a murit în patul ei, la casa ei, nu a murit în spital, nu i-am făcut nimic, nu i-am dat nicio pastilă, niciun medicament, nu am insultat-o, nu am înjunghiat-o. Deci, vătămarea copilului nu pot să i-o fac eu. I-a făcut-o Doamne, Doamne, eu nu am cum să i-o fac."

Cercetările în acest dosar sunt abia la început.