Una s-a scufundat rapid și nu se știe nimic despre echipaj. Loviturile s-au produs la mai puțin de 24 de ore după ce un cargou turcesc a fost țintit în zona economică a țării noastre. Pericolul din Marea Neagră sporește teama navigatorilor.

Potrivit autorităților bulgare, atacul cu drone atât maritime, cât și aeriene, s-a produs în jurul orei 3 noaptea. Echipajele de la bord au raportat imediat daune majore.

Soarta echipajului este necunoscută

Cargoul Alfa Watan - lung de 84 de metri și lat de 12 metri - sub pavilion Togo, se afla la aproximativ 130 de km în larg față de stațiunea Nessebar, din Bulgaria. A fost atât de grav avariat încât s-a scufundat rapid. Nava se îndrepta spre portul Sulina.

Mario Smurkov, guvernatorul regiunii Varna: „Echipajul este... nu știm nimic despre echipaj.”

Reporter: „E dispărut?”

Mario Smurkov, guvernatorul regiunii Varna: „Da. Nu știm nimic despre echipaj.”

La 8 km distanță se afla cargoul Able - și el lovit de drone. Sub pavilion Palau, plecase de la Galați și se îndrepta spre Istanbul. Cei 18 membri ai echipajului - indieni și turci - au raportat un incendiu puternic la bord și au cerut ajutor de urgență. Au fost salvați cu toții de feribotul bulgăresc Dioscuria. Un marinar a suferit însă arsuri pe 45 la sută din suprafața corpului și primește îngrijiri medicale.

Marinarii salvați au ajuns în portul Varna

Corespondent Știrile PRO TV: „În portul Varna, au ajuns marinarii salvați de pe nava Able. Cei 16 membri ai echipajului au fost aduși de ambarcațiunile Poliției de Frontieră la țărm. După ce au fost evaluați medical, au fost cazați în Varna, la cererea armatorului.”

Atacul cu drone a avut loc în zona economică a Bulgariei. În larg, în dreptul localității Byala, se desfășoară o amplă operațiune de căutare a echipajului dispărut de pe prima navă. Autoritățile au anunțat că vor face tot posibilul ca să găsească supraviețuitori.

Dimitar Stoianov, ministrul Apărării: „În același timp, două elicoptere de la Baza Aeriană Krumovo se îndreaptă spre regiunea noastră.”

Rumen Radev, prim-ministrul Bulgariei: „Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a normelor maritime, perturbând și mai mult traficul maritim din Marea Neagră, crescând costurile asigurărilor și făcând navigația tot mai dificilă.”

Luni, la 20 de mile de țărm, în apropiere de platforma Pescăruș, în zona noastră economică, a fost atacat un cargou turcesc. Echipajul a fost salvat, însă comandantul a murit, iar bucătarul este în continuare căutat.

Pentru că exista riscul ca nava avariată, aflată în derivă, să ajungă la platforma Pescăruș, un angajat ARSVOM a coborât în rapel ca să o ancoreze.

Iulian Crețu, director ARSVOM: „Am coborât în zona prova a navei, am reușit să deblocăm vinciul de ancoră al navei, ancorând nava. Nava era afectată, era înclinată spre babord, cu premise de scufundare.”

Între timp, navigatorii au fost avertizați să înainteze cu prudență. O altă navă - EMIL - lovită de drone în Odesa, plutește în derivă.

De teamă să nu fie răniți, unii navigatori își protejează navele cu plase antidrone.

Adrian Mihălcioiu: „Sunt toți speriați, de regulă nu prea mai vor să navigheze în zona Mării Negre pentru că o consideră o zonă de mare risc.”

Sute de nave de transport, în Marea Neagră

În acest moment, în Marea Neagră, în apropiere de țara noastră și de Bulgaria, se află câteva sute de nave de transport.

Radu Miruță, ministrul Transporturilor: „Există niște culoare pentru care Armata României, Armata Bulgariei și Armata Turciei, împreună, dau garanții că navigația se desfășoară în siguranță. Acum, sigur că, din perspectiva eficienței, mulți navigatori se gândesc să meargă și prin alte părți.”

Romeo Stavar, manager companie shipping: „Aceste drumuri recomandate care trec pe lângă coastă lungesc, de fapt, drumul navei. Implicit, consumul de combustibil este mai mare.”

Pe piața internațională de asigurări, Marea Neagră este considerată o zonă cu risc sporit din cauza războiului.

Anton Antoniadis, expert maritim: „O să vedem diseară ce se întâmplă pe piețe după cele două nave de la bulgari. Deja am intrat în incident și piețele vor reacționa.”

Din iulie și până acum, alte trei nave au fost avariate de drone în apropiere de România.

Corespondent Știrile PRO TV: „În portul din Varna au fost aduși în siguranță cei 18 marinari salvați de autoritățile bulgare. Au fost evaluați de echipajele medicale și starea lor este bună, nu au fost răniți. Vor fi cazați în Varna până când le vor fi eliberate documentele. Mecanicul navei rămâne internat cu arsuri într-un spital din Varna, iar comandantul, care a suferit răni ușoare, a fost lăsat să plece. În același timp, continuă operațiunea pentru găsirea echipajului navei ALFA WATAN, sub pavilion Togo, care s-a scufundat. Până acum nu a fost găsit niciun supraviețuitor. Autoritățile verifică și eventualele efecte asupra mediului și vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și, mai ales, care este originea dronelor.”