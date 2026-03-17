Conform IPJ Constanţa, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi marţi, prin apel 112, că o persoană ar fi căzut de la un etaj superior al unui imobil situat pe strada Suceava, în municipiul Constanţa.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de aproximativ 55 - 60 de ani", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Echipajul medical sosit la faţa locului nu a putut face nimic pentru salvarea femeii, constatând decesul acesteia.

Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea identităţii victimei, a împrejurărilor şi cauzelor care au dus la cele petrecute.