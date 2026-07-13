Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au verificat, luni, în urma unei sesizări, condițiile în care o femeie ținea mai multe pisici la o adresă din București, scrie News.ro.

„În cadrul activităților desfășurate, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de reprezentanți ai ASPA, precum și reprezentanții unor organizații neguvernamentale au efectuat verificări la o adresă din Sectorul 2, unde au fost identificate 84 de exemplare feline, preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. De asemenea, în cadrul verificărilor, polițiștii s-au deplasat și la o altă adresă din Sectorul 2, într-un imobil aflat în construcție, unde erau adăpostite alte 40 de feline. Pisicile au fost preluate și transportate la mai multe unități medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate și acordării îngrijirilor necesare”, a arătat Poliția.

Verificările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București le recomandă deținătorilor de animale să le asigure acestora condiții corespunzătoare de bunăstare, prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare și a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărei specii.

Totodată, polițiștii amintesc că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligația proprietarilor și deținătorilor de a asigura protecția și bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente față de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Cetățenii care au cunoștință despre situații în care animalele sunt supuse unor rele tratamente, sunt abandonate sau sunt ținute în condiții necorespunzătoare sunt încurajați să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, atunci când există un pericol iminent pentru viața sau integritatea animalelor.