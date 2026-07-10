Salvamontiștii au avut vineri seară două intervenții de urgență, dintre care una, cea cu parapanta blocată în copac. Femeia nu a suferit niciun traumatism și a fost transportată în stațiune, transmite news.ro.

Salvamontiștii au intervenit după ce au primit coordonatele GPS ale parapantistei. „După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranță din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, au precizat salvamontiștii brașoveni într-o postare pe Facebook.

A doua intervenție: un atac de panică

În cel de-al doilea caz, o turistă a suferit un atac de panică în partea superioară a Masivului Postăvaru. „Și în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranță în stațiune”, au transmis salvamontiștii, care se așteaptă la un număr mai mare de intervenții pe durata weekend-ului, având în vedere creșterea numărului de turiști.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să fie prudenți și să își planifice traseele în funcție de condițiile meteo și de nivelul lor de pregătire, pentru a evita situațiile de risc.