Femeia a intrat în stop cardio-respirator, în ciuda eforturilor singurei asistente medicale prezente în salon. Martoră la incident, o altă pacientă a sunat din spital la 112 ca să ceară ajutor, după cum au arătat jurnaliștii de la Recorder. Rudele victimei acuză faptul că femeia ar fi murit cu zile.

Pe 15 ianuarie, aproape de ora 22:00, o tânără de 32 de ani internată la Alergologie la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași a sunat la 112 pentru a cere ajutor pentru o colegă de salon - o femeie de 61 de ani. În secție se afla doar o asistentă și niciun medic de gardă.

Pacientă: „Bună seara, vă rog din suflet, la Alergologie, aici, la Sfântul Spiridon, este o doamnă care nu respiră, nu mai poate să respire. Vă rog, trimiteți repede pe cineva. Doamna asistentă e singură, i-a pus oxigen, dar nu reușește să o stabilizeze. Nu poate respira doamna.”

Dispecer Ambulanță: „De ce sunați la noi, de ce nu mergeți la spital acolo? Strigați la o asistentă.”

Pacientă: „Dar nu poate să vină nimeni de la Urgență? S-o ducem la Urgență? Nu e o urgență, doamnă?”

Dispecer Ambulanță: „Sunteți într-un spital. Când sunteți într-un spital obligația o au cei din spital, nu noi.”

Tânăra pacientă a povestit că asistenta ar fi sunat și ea după ajutor, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, aflată chiar peste stradă. Nu i s-ar fi răspuns la primul apel, ceea ce a făcut-o pe pacientă să revină la 112.

Pacientă: „Vă rog din suflet, trimiteți la Alergologie pe cineva.”

Dispecer Ambulanță: „Doamnă, dacă e în stop, dați-mi un medic.”

Pacientă: „Doamnă, nu țipați la mine, trimiteți pe cineva să salvăm o viață. Pentru că doamna asistentă face resuscitare acum.”

Dispecer Ambulanță: „Vreau să vorbesc cu asistenta. Mergeți cu telefonul la ea.”

Atât cei din UPU, cât și cei de la Ambulanță au ajuns la pacienta muribundă, în cele din urmă. Din păcate femeia de 61 de ani n-a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Pacienta era înregistrată cu afecțiuni oncologice. Spitalul și Ambulanța au venit cu explicații.

Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt, Sp. Sf. Spiridon din Iași: „Telefonul de gardă este un telefon pe care se vorbește 23 de ore din 24. A fost apelat pe telefonul de gardă medicul șef de gardă, care a preluat apelul și s-a dus imediat ce asistenta a descris că e vorba de o pacientă în stop."

Angelica Hriștea, director Serviciul Județean de Ambulanță Iași: „Noi intervenim doar atunci când personalul medico-sanitar ne solicită. Operatorul a insistat să vorbească cu doamna asistentă, sunt cazuri în care pacienții se pierd cu firea și atunci un ton mai autoritar ar ajuta să aflăm dacă într-adevăr acolo este o urgență reală."

Reprezentanții spitalului susțin și că, potrivit unui protocol medical, la urgențele din secțiile unității medicale pot interveni doar medicii de gardă din UPU sau din terapie intensivă. Acum, Poliția a anunțat că va face verificări, în acest caz.