Alarma s-a dat de dimineață. Un pescar care ieșise cu barca în zona portului Midia-Năvodari a zărit fragmentele de dronă plutind în derivă. După ce a anunțat autoritățile, bărbatul a apucat să filmeze câteva secunde aparatul de zbor purtat de valuri spre port.

De teamă că drona ar putea avea explozibili la bord, pescarul s-a întors la mal. Imediat, mai multe echipaje de scafandri militari au ajuns, cu sprijinul unei navei de supraveghere din dotarea Gărzii de Coastă, în locul indicat de bărbat. Scafandri au reușit să ducă drona într-o zonă sigură departe de culoarele de navigație, pe care le-ar fi putut pune in pericol, iar acolo au detonat-o.

Originea dronei nu a fost făcută publică de autorități. Pe de altă parte, în ultimii patru ani, de când s-a declanșat războiul din Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine.

