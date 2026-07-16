Ambele tipuri de boli au legătură cu infecția HPV.

Peste 150 de tipuri de HPV afectează atât femeile, cât și bărbații. Virusul se transmite prin contact intim, dar și prin contact piele pe piele. Frecvent, virusul se găsește pe mâini ori pe gură.

Contactul sexual protejat cu prezervativ nu poate preveni infectarea. De aceea, este importantă vaccinarea. De la 11 la 19 ani, vaccinul anti-HPV se poate face atât fetelor, cât și băieților. Este decontat. Virusul se asociază cu șase tipuri de cancer, care privesc ambele sexe.

Kenneth Alexander, medic specialist boli infecțioase: „De ce să-mi vaccinez băiatul anti-HPV? De ce să vaccinăm băieții? Există două motive importante să vaccinăm băieții. În primul rând, schema de vaccinare în țările care vaccinează atât băieții, cât și fetele arată că frecvența bolilor asociate cu HPV scade. Și al doilea motiv important este că bărbații fac cancere asociate virusului HPV, așa cum fac și femeile. Bărbații nu au col uterin, dar ceea ce vedem la bărbați sunt cancere de cap și de gât asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea previne cancerele de cap și de gât asociate infectării cu acest virus.”

Kenneth Alexander, medic specialist boli infecțioase: „În Europa, în America de Nord, în Australia sunt mai mulți bărbați care mor din cauza cancerelor de gât și de cap decât femei care mor din cauza cancerului de col uterin asociat cu infecția HPV. Infecția cu HPV provoacă boli grave și bărbaților.”

Vaccinul poate preveni infecția cu tulpinile HPV dacă este administrat înainte de expunerea la virus.

Kenneth Alexander, medic specialist boli infecțioase: „Am auzit mulți doctori din România care spun că oamenii nu au încredere în vaccinuri și nu au încredere în doctori. Totul este despre relația pe care o are medicul cu pacientul lui. Și asta trebuie să facă doctorii: să aibă încredere în relațiile pe care le construiesc cu pacienții și să dea recomandări ferme și simple. «Asta trebuie să faci!» Eu mi-am vaccinat ambele fete, de fapt sunt primele fete din Chicago vaccinate anti-HPV, imediat ce vaccinul a devenit accesibil, iar acum nu ne temem de cancere asociate cu această infecție.”

La vârsta adultă, vaccinarea împotriva HPV nu înlocuiește efectuarea screeningului de cancer de col uterin.

Laura Mustață, medic specialist obstetrică-ginecologie: „Dacă o femeie vine la un control de rutină și totul este bine astăzi, noi scriem standard control anual periodic. Sunt acele controale de prevenție: Babeș-Papanicolau, verificăm ovarele, uterul, să avem o evaluare ecografică și o stare a aparatului genital. Acestea nu trebuie ignorate!”

Testarea Papanicolau arată eventuale leziuni celulare și le clasifică. Tratamentul leziunilor din colul uterin înseamnă eliminarea chirurgicală a acestora. Dacă vorbim de leziuni precanceroase, odată eliminate, dispare riscul de cancer. Dar, dacă virusul există, poate face alte leziuni.