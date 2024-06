Noua meserie care ia amploare în România. Tot mai mulți străini fac asta la noi în țară

Unii apelează la așa-numiții "pet sitteri", persoane care îngrijesc patrupezii la domiciliu. Populari sunt acum cei veniți din străinătate.

Stau gratis la noi în țară, în casa proprietarilor de animale, și pot vizita împrejurimile. Practica e des întâlnită în alte state europene.

Cei care îngrijesc animale din alte țări ajung să călătorească astfel în toată lumea.

Dana și soțul ei locuiesc într-un sat, la 10 kilometri de Bacău, și au doi căței, Doga şi Tomy. Ca să poată pleca în vacanță în Anglia, au căutat un pet sitter pe internet și au ajuns pe un grup de Facebook cu peste 60.000 de membri, din toată Europa. Aici a găsit-o pe Lesley, o englezoaică de 62 de ani.

Dana McAllister, stăpâna animalelor: "Nu am găsit pe nimeni să stea cu ei, nici în sat... Sunt prea bătrâni, tinerii se tem, şi nu am găsit altă soluţie decât să aducem de afară pe cineva. Am vorbit ne-am plăcut şi ne-am întâlnit. Mulţi prieteni mi-au zis cum am lăsat casa? Că o să găsesc gol".

Lesley a venit în Romania pentru trei săptămâni. Nu a cerut să fie plătită, iar biletele de avion și le-a cumpărat singură.

Lesley Chalmers, pet sitter: "Nu mi-aş fi permis să stau într-un hotel trei săptămâni în România. Si aşa apuc să le fac pe ambele, să călătoresc şi să stau cu animalele. Am avut ocazia să văd România. E foarte diferit faţă de cum mi-am imaginat. E foarte verde şi curată iar oamenii sunt foarte buni şi e multă linişte".

Cine vrea sa isi gaseasca pet-sitter trebuie sa se înscrie pe diferite site-uri, platforme sau grupuri de Facebook, unde zeci de mii de oameni postează zilnic anunturi. Trebuie să precizeze perioada, locul, animalele care trebuie îngrijite si negociaza apoi direct cu ingrijitorul. De multe ori, pet sitterii nu cer să fie plătiti, se multumesc să stea gratuit în casa gazdei.

Douglas Dovale, administrator grup: "E mereu o bătaie de cap să găsești oameni de încredere. Am făcut trei grupuri de Facebook dedicate. Unul din grupuri are peste 60.000 membri. Și crește, vin câte 1.000 la două săptămâni".

Sunt și români în postura de îngrijitori, care călătoresc astfel în toată lumea. Printre ei, Cătălina, o studentă din Iași.

Vara asta vrea să ajungă în Franța.

Cătălina Petrescu, studentă: "Cazările acolo sunt costisitoare. Reprezintă un avantaj, mai ales că cazarea este una gratuită".

Înțelegerile între gazde și pet sitteri sunt puse la punct cu cel puțin cu două săptămâni înainte.

