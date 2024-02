Ce meserie a avut J Balvin înainte să devină un artist celebru. „Îmi amintesc de mine în Miami, atât de falit”. GALERIE FOTO

J Balvin, născut în Medellin, Columbia, a locuit în Miami înainte să ajungă celebru, unde se ocupa cu vopsirea caselor.

„Îmi amintesc de mine fiind în Miami, atât de falit, dar visând să devin un artist în timp ce vopseam case în fiecare zi. Când sunt la The Setai (Miami Beach) Hotel mă gândesc că eu am pictat acele lifturi. Și acum stau în acest penthouse”, a spus artistul potrivit New York Post.

J Balvin are două locuințe, în Medellin și în Manhattan, acolo unde locuiește alături de partenera sa, modelul argentinian Valentina Ferrer, și de fiul lor în vârstă de 2 ani, Rio.

Cântărețul a devenit celebru în urmă cu 10 ani, atunci când a lansat albumul „La Familia” și hit-ul „Tranquila”.

Sursa: New York Post Dată publicare: 09-02-2024 09:04