Soțul ei, aflat la volan, a reușit să iasă în ultima clipă din mașină care este electrică, dar a suferit arsuri grave și a fost dus de urgență la spital. Flăcările s-au extins rapid la alte trei autoturisme parcate. Pompierii au intervenit ore întregi, pentru că, în cazul mașinilor electrice, stingerea incendiului este mult mai complicată și necesită proceduri speciale.

Mașina era în mers pe Bulevardul Constructorilor în momentul în care a luat foc. Șoferul a apucat să tragă pe dreapta, în fața unui supermarket, și a parcat printre alte vehicule. Alături era soția sa, o femeie de 51 de ani. Călătorii aflați într-un autobuz care trecea prin zonă, au asistat îngroziți la întreaga scenă.

Martor: „Mergea mașina, fetița era în 163, mergea mașina și luase foc. Și doamna dădea, bătea în alea (în ferestre).”

Martor: „Am auzit țipete de ajutor.. să ajutăm un bărbat care ar fi ieșit, a apucat să iasă dar avea arsuri corporale destul de...”

Flacările violente s-au extins rapid la alte trei autoturisme aflate în vecinătate.

Martor: „Am văzut când au explodat două cauciucuri și flacăra era foarte mare, până sus la bloc.”

Martor: „Eu locuiesc aici la etajul 1, eram în dormitor, am auzit un zgomot foarte foarte tare...”

Bărbatul care a reușit să se salveze a fost transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni cu arsuri grave. Pasagera a pierit în flăcări. Fie s-a blocat ușa, fie nu a reușit să o deschidă. Regulamentele europene prevăd ca mașinile electrice să fie dotate și cu o deschidere mecanică, în caz că se întrerupe cea cu impuls electric.

Vehiculul era de mici dimensiuni, cu două locuri, un model compact, fără spațiu pentru pasageri în spate, iar cel care o conduce nu are nevoie de permis. Vehiculele electrice de acest tip au o viteză maximă de până la 25 km/h și sunt asimilitate bicicletelor electrice.

În doar câteva minute mașina s-a făcut scrum. Tot ce a mai rămas e caroseria, și ea aproape distrusă.

Specialiștii spun că riscul apariției unui incendiu la o mașină electrică este mai scăzut ca în cazul autorismelor pe benzină sau motorină, însă nu este exclus dacă bateriile sunt lovite ori supraîncinse ori daca apar probleme când mașina este la încărcat.

Costin Giurgea, realizator SuperSpeed: „E important ca oamenii să nu încerce să stingă focul, că e foarte greu de stins și că incendiul apare la baterie, și oamenii pot să își dea seama că poate să izbucnească un incediu dacă mașina face un zgomot ciudat sau iese fum alb de sub capotă”.

Ștefan Eduard - ISU București-Ilfov: „Acest specific de autovehicul conține un pachet de baterii electrice ce alimentează această mașină. Acest pachet de baterii electrice se poate deteriora și poate declanșa o reacție în lanț ce degajă o căldură foarte mare. Pentru a interveni la o astfel de mașină electrică, folosim un autocamion ce transportă un container pe care îl umplem cu apă pentru a inunda pachetul de baterii. Autovehiculul se lasă în interiorul containerului pentru a se răci pachetul de baterii.”

Conform datelor oficiale, doar în 2025, peste 2.000 de autoturisme au luat foc. Nu se știe câte dintre acestea erau electrice.