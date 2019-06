Nicolas Cage, premiat la TIFF. A promis că va pune trofeul pe noptieră

Prezent la ''Festivalul de Film Transilvania'', Nicolas Cage a stat duminică de vorbă cu cinefilii în cadrul unui master- class.

Sâmbătă seară, actorul american a primit trofelul pentru Contribuţia Specială adusă Cinematografiei Mondiale. Câștigător al unui premiu Oscar, Cage a povestit despre energia pe care țara noastră i-o dă.

100 de cinefili au avut ocazia să-i pună întrebări lui Nicolas Cage, iar pe seară, în decorul spectaculos al Castelului Banffy de la Bonţida, vor urmări horror-ul "Mandy" în care actorul american interpretează rolul unui bărbat care vrea să răzbune moartea iubitei lui.

Nicolas Cage a ajuns la Cluj sâmbătă seara şi a fost primit în ropete de aplauze la Casa de Cultură.

Pe scenă, în fata sutelor de spectatori, actorul s-a declarat încântat de revenirea sa în România.

Nicolas Cage, actor: "Sunt foarte încântat că am revenit aici, în frumoasa voastră ţară. Am făcut două filme aici. Ambele experienţe au fost minunate şi sunt mândru de aceste două filme, de aceea mi-am dorit să mă întorc şi să vă mulţumesc personal pentru acele experienţe. Întotdeauna am crezut cu tărie în spiritul unui anumit loc şi aici, în România, am simţit un spirit foarte bun, care m-a influenţat foarte mult în munca mea în mod benefic. Sunt pe deplin inspirat aici şi sper să fac încă un alt film cu voi."

Pentru a marca evenimentul, organizatorii au ales pelicula "Fata în faţă."

Nicolas Cage, actor: "Unul dintre cele trei filme preferate pe care le-am făcut vreodată şi am fost într-o bună companie cu John Woo, un regizor cu un simţ al ritmului extraordinar și original. Desigur, a fost o plăcere să lucrez cu John Travolta, un actor cu resurse comice extraordinare."

Premiul i-a fost înmânat de preşedintele festivalului Tudor Giurgiu, care l-a numit pe Nicolas Cage o legendă a cinematografiei mondiale. Iar actorul s-a declarat absolut încântat de numele trofeului.

Tudor Giurgiu, președinte TIFF: "A făcut filme cu regizori esenţiali din instoria cinemaului mondial. O personalitate magnetică, un om care a făcut o grămadă de filme, o personalitate unică în felul lui."

Nicolas Cage, actor: "Am să pun acest trofeu lângă pat şi, la 3 noaptea, când am să mă simt singur, am să mă gândesc la prietenii mei de aici, din Transilvania."

Nicolas Cage are 55 de ani, iar de-a lungul cariere a câştigat numeroase premii, printre care şi un premiu Oscar.

