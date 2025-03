România încearcă să recupereze tabloul evaluat la 9 milioane de dolari. Acord cu casa de licitații Christie's

Tabloul evaluat la 9 milioane de dolari, oprit de la vânzare la o licitație din New York la cererea statului român, va rămâne în custodia casei de licitații până pe 1 iulie.

Autoritățile de la noi au ajuns la o înțelegere cu casa de licitații Christie's pentru reținerea lucrării revendicate de statul român.

În acest proces apar numele unui magnat rus și al lui Paul de România.

Blocarea lucrării peste ocean oferă răgaz autorităților române să-și expună argumentele în instanță, după ce tabloul a fost căutat aproape 80 de ani.

Primul și cel mai longeviv rege al României, Carol I, a lăsat prin testament Coroanei României întreaga sa galerie de tablouri cu mențiunea să nu părăsească țara. Din această galerie făceau parte și 9 tablouri atribuite lui El Greco, dintre care doar 3 se mai află acum în fostul Palat Regal.

Printre tablourile care se aflau în colecția inițială se numără și cel îl înfățișează pe Sfântul Sebastian sau San Sebastian de El Greco, aflat acum în custodia casei de licitații Christie's, la New York, până în luna iulie.

În acest timp, autoritățile de la noi vor încerca recuperarea tabloului evaluat la 9 milioane de dolari și întoarcerea lui în patrimoniul național.

În procesul pornit la New York, statul român s-a îndreptat împotriva casei de licitații Christies, a companiei Accent Delight, a magnatului rus Dmitri Ribolovlev, dar și împotriva lui Paul de România, care a ridicat pretenții de moștenire.

Avocații care reprezintă România în acest proces au explicat pentru Stirile ProTV strategia statului român.

ALEXANDRU STĂNESCU, avocat: „Termenul de 1 iulie nu are un caracter specific procesual, dar acordă suficient timp părților interesate să-și arate pretențiile. România are o poziție puternică în privința dreptului său de proprietate, este un bun de valoare inestimabilă. Ne asigurăm că România într-o formă cât mai strategică își folosește toate pârghiile pe care le are juridice în România și SUA pentru a ne asigura că tabloul rămâne localizat și că ulterior îl vom putea recupera.”

Documente din instanță arată că autoritățile de la noi spun că, din câte știu, tabloul disputat - posibil dintr-un lot de 42 de lucrări de mare valoare - a fost scos ilegal din colecția națională și scos din țară de Regele Mihai în 1947. Lucrarea aparținea Coroanei României, conform testamentului lui Carol I, se arată în plângerea formulată.

IRINA VASILE, avocat: „Din analiza noastră juridică a reieșit că această instituție a Coroanei României face parte sau a fost transferată către statul român, de aceea, pentru noi, este un argument foarte important ca el să susțină dreptul de proprietate al statului român, de asemenea localizarea tabloului nu a fost cunoscută din 1982, când a fost expus la Prado, până în prezent.”

Alina Pavelescu, director adjunct Arhivele Naționale: „Arhivele Naționale dețin întregul fond Casa Regală a României, în acest fond se află testamentele tuturor regilor României, inventarele reședințelor Casei Regale și ale proprietăților Coroanei României, un inventar al bunurilor regale care se face cu ocazia preluării de statul român și unde se semnalează pentru prima dată absența celor trei tablouri de El Greco din totalul celor 9 care existau în colecția regelui Carol I.”

În 1975 Regele Mihail ar fi vândut lucrarea Sfântul Sebastian către cunoscutul negustor de artă Daniel Wildenstein. Când tabloul a apărut în 1982 la o expoziție în Madrid, statul român a intentat proces împotriva negustorului, dar a fost respins fără a se intra pe fond.

În 1985, un alt proces similar a fost sortit eșecului, după ce Elena Ceaușescu ar fi oprit plățile către avocatul american, din lipsă de valută.

Au mai fost și alte procese pornite de România, fără judecarea situației proprietății.

În 2010, printr-o companie pe care o controlează, rusul Dmitri Ribolovlev, unul dintre cei mai bogați oameni de pe glob, a ajuns proprietarul lucrării, arată documentele depuse de România în instanță.

Casa Regală nu a oferit deocamdată un punct de vedere în acest caz. Nici avocații companiei care a dus tabloul la licitație nu au oferit un răspuns solicitării Știrilor ProTV.

