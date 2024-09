NATO a trimis un avion radar AWACS deasupra României, după dronele rusești care au intrat în spațiul aerian național

După seria de drone rusești care au invadat spațiul aerian al României, NATO a decis să monitorizeze mișcările Rusiei prin intermediul avionului radar Airborne Warning and Control System (AWACS), care zboară deasupra țării noastre.

Activitatea de vigilență sporită, recomandată de comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite de la Napoli și aprobată de Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, va sprijini prezența consolidată a Alianței în regiune și va monitoriza activitatea militară rusă, anunță Alianța.

„Zborurile AWACS ale NATO deasupra României sprijină prezența consolidată a Alianței în regiune și monitorizează activitatea militară rusă la frontierele sale. De asemenea, va consolida capacitatea României de a răspunde la creșterea activității aeriene în apropierea frontierei sale. Această activitate de vigilență sporită este legitimă, defensivă, proporțională și pe deplin transparentă”, a mai transmis organizația.

Avionul radar AWACS a decolat de la baza aeriană Preveza din Grecia și de la baza principală AWACS a NATO din Geilenkirchen, Germania, și va efectua zboruri exclusiv deasupra teritoriului Alianței. Primele misiuni ale acestei aeronave au început duminică, 29 septembrie.

✈️???????? Today NATO AWACS starts their missions over Southeast Europe as part of Southern Shield. The enhanced Vigilance Activity will support the Alliance’s reinforced presence in the region and monitor Russian military activity. #WeAreNATO#StrongerTogether pic.twitter.com/l1wRHxY3bs