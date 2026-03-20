Clasamentul, realizat de celebra publicație „National Geographic”, pune sălbăticia pădurilor noastre înaintea coralilor din Pacific sau a țestoaselor din Costa Rica.

Turiștii din întreaga lume sunt îndemnați să vină la noi pentru emoția întâlnirii cu zimbrul, pentru savoarea mâncărurilor simple și liniștea unui peisaj memorabil.

Un observator cățărat la aproape 2.000 de metri de unde se deschide o vale de nori și pădure, cu turme de bizoni, haite de lupi sau urși singuratici. Așa arată locul care i-a convins pe jurnaliștii de la National Geographic să pună Munții Făgăraș pe harta celor mai bine conservate zone ale lumii.

Isabella Tree, jurnalist National Geographic: „Când te afli într-un peisaj vast, cu maiestuoșii Munți Făgăraș și simți viața din jurul tău, sub tine, deasupra ta, aceasta este emoția."

Aici, în locul pe care britanicii l-au numit Yellowstone-ul Europei, ghizii conduc vizitatorii pe poteci ascunse din păduri spre pajiști înflorite și creste amețitoare.

Istvan Szabo, Fundația Conservation Carpathia: „Sunt turiști care sunt iubitori de natură și vin în Munții Făgăraș pentru a experimenta plimbările, tururile ghidate, pachetele care sunt cu 2 nopți încep de la 500 de euro pe persoană."

Fundația Conservation Carpathia are programe de reintroducere în fauna României a unor specii de mult dispărute.

Zimbrul este cel care fascinează în mod special vizitatorii.

La Lerești, în Argeș, turiștii pot afla rapid pe unde sunt bizonii în pădure.

Elena Pravăț, Centrul „Casa Zimbrului" Lerești: „Zimbrul poartă acel colier cu emițător GPS și cu ajutorul acestui buton căutăm. Sunetul devine rapid și, când se aprinde un beculeț, pe panou (se aude bipăit rapid și se aprinde un beculeț) am reușit să localizăm un zimbru în pădure!"

Tururile se sfârșesc întotdeauna în gospodăriile oamenilor de la poalele munților care îi invită pe musafiri la masă. Mâncarea este gătită doar din ce le oferă grădina și curtea.

Ramona Pârvu, reprezentant punct gastronomic local Burghia de Jos: „Aici am o dulceață de nuci verzi. Și mai avem o variantă de dulceață de petale de trandafiri.”

Neatinse de poluare, plantele locului sunt inspirație pentru micii antreprenori. Daniel Pană a învățat să facă o delicioasă bere artizanală, pentru că întotdeauna musafirii ajung la el însetați.

Daniel Pană, antreprenor local: „Are iz de iarbă, de codru, de brad și am zis hai să legăm oarecum partea asta de natură, de pădure, de vânătoare, cu o bere.”

În topul realizat de britanici, Munții Făgăraș sunt depășiți doar de Pădurile de nori din Ecuador. Țestoasele din Costa Rica, coralii din Pacific, scafandrii ama din Japonia și cele mai mari state ale Africii de Sud sunt în urma noastră.