Scandalul dintre cei doi ar fi pornit în momentul în care agentul l-a somat pe adolescent să plece din garsonieră pe care i-o închiriase.

Familia polițistului din Baia Mare ar deține mai multe locuinţe pe care le-ar închiria în oraș iar aseară agentul ar fi mers la una dintre ele pentru a-l anunța pe chiriaș, un adolescent de 16 ani, că trebuie să se mute de-acolo. Tânărul ar fi devenit agresiv și l-ar fi lovit pe agent cu pumnul. Apoi l-a înjunghiat şi a fugit.

Suspectul a fost prins după aproximativ trei ore, în urma unei ample acțiuni de căutare, la care au participat polițiști și luptători ai trupelor speciale de la IPJ Maramureș.

„Poliţiştii au identificat un tânăr de 16 ani bănuit de comiterea faptei. la scurt timp a fost depistat şi condus la sediul poliţiei pentru audieri” transmite IPJ Maramureș.

Agentul de poliție a fost transportat la spital și a fost preluat de către medicii chirurgi.

Medic: „Prezenta două plăgi înjunghiate, la nivel dorsal, stabil hemodinamic, funcţii vitale bune. Pentru binele pacientului, acesta a fost internat”

Cei care locuiesc în zonă spun că scandalul ar fi început de la o sumă de bani.

Vecini: „De acolo a început scandalul, de la chirie. Are mai multe apartamente date în chirie, au făcut ceva contract de mână”

„Aici e o poveste lungă, probleme de scandal, cum umblă mulți, intră și iese, că sunt care-s străini, nu-s proprietari aici legal, pentru că sunt închiriate aici."

Ionuț Andrei Pop – vicepreședinte al sindicatului EuroPOL: „Colegul nostru se afla în timpul liber când a fost atacat de persoane necunoscute care i-au aplicat lovituri cu cuțitul în spate. Doar o minune a făcut ca polițistul să nu sufere vătămări fatale."

Minorul a fost reținut și este acuzat de lovire sau alte violențe.