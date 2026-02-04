Atacul a avut loc în fața unui bloc în care victima NU locuia. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit conflictul, însă din primele informații, victima ar fi fost lovită de două ori cu un cuțit de adolescentul de 16 ani, care apoi a fugit.

”În această seară, pe strada Luminişului din Baia Mare, un coleg de-al nostru, poliţist la Biroului de Ordine Publică al Poliţiei Municipiului Baia Mare, care se afla în timpul liber, a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute, fiind lovit de două ori cu un cuţit. Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale au anunţat, miercuri seară, sindicaliştii Europol.

Potrivit acestora, bărbatul a fost transportat de urgenţă la secţia UPU a Spitalului Judeţean Baia Mare unde i se acordă îngrijirile medicale.

”Este inadmisibil ca asemenea fapte să aibă loc într-o societate europeană. Nicio altă ţară membră a Uniunii Europene nu îşi tratează cu atâta dispreţ forţele de ordine”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit presei locale, poliţistul are 42 de ani, iar suspectat de comiterea faptei este un tânăr de 16 ani.

Acesta a fost căutat de forţe impresionante, fiind într-un final găsit. El este în custodia Poliţiei.