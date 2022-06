Moșii de vară 2022. Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sâmbăta Morților

Shutterstock

Moșii de vară sau Sâmbăta Morțiilor are loc sâmbătă, pe 11 iunie 2022, înaintea de Duminica Rusaliilor. Cu ocazia Moșilor de vară, bisericile țin liturghii și slujbe pentru pomenirea celor dragi care au trecut în neființă.

Pe lângă Moșii de vară, calendarul creștin ortodox mai dedică alte sâmbete pentru pomenirea sufletelor adormiților.

Pe 26 februarie, ortodocșii sărbătoresc Moșii de iarnă care marchează Lăsatul Secului de carne sau de brânză, iar pe 9 martie 2022, creștii sărbătoresc Moșii de primăvară sau Mucenicii, cum este denumită în popor.

Moșii de Vară 2022. Ce tradiții și obiceiuri există la ortodocși

Tradiții de Moșii de vară

Conform tradiției, începând cu Joia Mare din Săptămâna Patimior și până la Rusalii, porțiile cerului sunt deschise, timp de 50 de zile. În cest timp sufletele adormiților merg în locurile unde s-au născut, au copilărit și unde au murit.

După ce trec cele 50 de zile, sufletele morțiilor se întorc în lumea de dincolo, iar pentru acest lucru, familiile acestora trebuie să dea de pomană.

Se spune că dacă familiile nu respect tradiția de Sâmbăta Morțiilor, sufletele adormiților nu se întorc în pace în lumea de dincolo.

De Sâmbătă Morțiilor, dimineața, credincioșii tebuie să meargă la biserică și să participe la Sfânta Litrughie și la Parastasul pentru pomenirea celor adormiți.

"Ne rugam lui Dumnezeu sa-i pomeneasca pe cei pe care noi ii pomenim si facem aceasta tocmai pentru ca ii iubim. Rugandu-ne pentru ei, ne intalnim cu ei in Hristos, Care este dragoste si Care, pentru ca este dragoste, infrange moartea, care este ultima biruinta asupra instrainarii si lipsei de dragoste. In Hristos nu este diferenta intre cei vii si cei morti. El este Viata si aceasta Viata este lumina omului. Iubindu-L pe Hristos, ii iubim pe cei ce sunt in El; iubind pe cei ce sunt in El, Il iubim pe Hristos: aceasta este legea Bisericii si motivatia pentru care se savarsesc rugaciuni pentru cei adormiti", spunea Părintele Alexander Schmemann referindu-se la pomenirea celor adormiţi.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Ce se dă de pomană de Sâmbăta Morțiilor

La slujba de pomenire, credincioșii aduc colivă, vin și cireșe, după care merg în cimitir și curăță mormintele celor adormiți și le împodobesc cu flori de tei și frunze de nuc. După împodobirea mormintelor, credincioșii dau de pomană.

Conform tradiției, creștinii împart mâncărurile preferate ale celor trecuți în neființă. Mâncare trebuie puse în vase noi care se vor da de pomană. De obicei, femeile aleg un vas de lut, o farfurie, o cană sau un pahar și un tacâm.

Obiceiuri de Moșii de vară

Conform obicieiurilor, cei care care sărbătoresc Moșii de vară vor avea parte de sănătate tot anul.

Credincioșii trebuie să împartă mâncare proaspătă în vase noi, pentru a avea spor în casă și pentru a fi feriți de rele tot anul.

Pe lângă bucatele alese, se spune că e bine să se dea de pomană ceapă verde și usturoi, pentru ca gradina acestora să rodească tot anul.

Tot de Sâmbăta Morțiilor, femeile nu au voie să coasă sau să toarcă, pentru că pomana nu va ajunge la cei adormiți.

Se spune că dacă plouă în ziua Moșilor de vară va fi o recoltă foarte bogată.

Superstiții de Moșii de vară

De Moșii de vară, se spune că dacă oamenii scot apă din fântână trebuie să lase un ban pentru ca apa să ajungă la sufletelor adormiților.

După sfințirea crengilor de nuc și a frunzelor de tei, credincioșii trebuie să le pună la icoanele din casă sau la streașina casei, pentru a fi feriți de spiritele rele.

Se spune că frunzele de tei pot vindeca probleme de auz.

În seara de Sâmbăta Morțiilor, credincioșii trebuie să doarmă în propria casă, pentru că sufletele adormiților vizitează casă.

Credincioșii nu trebuie să arunce gunoaie sau lături, pentru că pot ajunge la sufletele adormiților.